Turcescu, despre războiul Nicușor Dan - Bolojan: „Prin intermediul lui Becali, premierului i s-a arătat pisica neagră”
Robert Turcescu
Robert Turcescu a comentat la Realitatea PLUS o serie de episoade care, în opinia sa, dezvăluie cât de acută a devenit confruntarea dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.
Turcescu a amintit episodul de astăzi în care Becali a fost chemat de Nicușor Dan la consultările pentru formarea noului guvern.
Becali a transmis că Nicușor Dan i-ar fi spus că există parlamentari PNL dispuși să susțină o formulă de guvernare pro-occidentală, dar că le este frică de Bolojan. Răspunsul lui Becali a fost și mai șocant: „Păi să-l punem pe Pahonțu să-i arate o pisică și să vedem dacă mai are curaj.”
Turcescu a interpretat mesajul ca pe un avertisment direct la adresa lui Bolojan: „I s-a arătat o pisică mare, neagră – adică: ai grijă, Ilie, că poate știm ce ai făcut când erai la Oradea.”
Astăzi a avut un episod care ne arată cât de dură a devenit bătălia dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Pentru că s-a întâmplat un episod foarte interesant azi, pentru prima oară în istoria României, domnul Nicușor Dan a chemat la consultări la Palatul Cotroceni un singur om, deci într-o întâlnire tête-à-tête. E vorba de domnul Gigi Becali.
Apărând domnul Gigi Becali după întâlnirea cu domnul Nicușor Dan, și spunându-ne un lucru pe care eu când l-am auzit mi-a căzut paharul de apă din mână. Pentru că domnul Gigi Becali, citez din memorie, a spus: „M-am întâlnit cu președintele și mi-a spus președintele că în PNL sunt mulți oameni care ar vrea să se întoarcă în formula de guvernare numită pro-occidentală, dar le e frică de Bolojan.”
Și atunci domnul Becali a venit și cu un lucru uluitor la care, repet, mie mi-a scăpat paharul de apă din mână, a spus: „Păi de ce? Păi să-l punem. Domnul președinte, dar aveți pe domnul Pahonțu, da? Să se ducă Pahonțu și să-i arate o pisică și să-l vedem. Mai are curaj Bolojan?”.
Deci s-a ajuns la faza la care, prin intermediul domnului Becali, domnului Ilie Bolojan astăzi i s-a arătat o pisică. O pisică mare, neagră, o pisică în care i s-a spus: „Ai grijă, Ilie, că poate știm ce ai făcut astă vară.” Astă iarnă, acum 2 ani, când erai președinte de consiliu județean sau primar la Oradea. S-a intrat într-o fază în care lucrurile sunt atât de dure, noi nu le vedem. Pentru că este vorba de bani foarte mulți, iar Ilie Bolojan a comis o gafă din punctul meu de vedere, deși cred că nu e gafă, cred că a făcut-o intenționat, dar costurile politice pentru el sunt extraordinar de mari.
Doicești, gafa care a enervat Washington-ul
Un alt subiect abordat de Turcescu a fost declarația lui Bolojan despre proiectul energetic de la Doicești, pe care premierul l-a văzut cu ochi nefavorabili. Jurnalistul consideră că această ieșire a premierului cu privire la Doicești a produs daune imense atât investitorilor interesați de proiect, cât mai ales partenerilor americani.
E vorba de momentul în care a decis să anuleze din vorbe un proiect în care s-au investit foarte mulți bani. Este vorba de proiectul de la Doicești. Nu poți pe un proiect de genul ăsta, care e la nivel de prototip, sigur, cu riscurile de rigoare, cu nu știu ce, să iasă un prim-ministru al unei țări în care să încearcă punerea în aplicare a acestui proiect și să declare cu subiect și predicat că este o porcărie.
Sigur că după aceea Bolojan a încercat să o dreagă, să spună că e o porcărie pentru că Nuclearelectrica. Dar peste tot, la toți cei care au ciulit urechile când au auzit de proiectul prototip de la Doicești, au căzut, ca să spunem așa, a căzut entuziasmul, dacă nu cumva au căzut nu bursele, dar au căzut acțiunile unui astfel de proiect. Declarația lui Ilie Bolojan a enervat foarte multă lume. Și evident că s-a auzit foarte tare și a enervat foarte multă lume de dincolo de ocean.
Busola „sucită” a lui Nicușor Dan, după ce a vizitat Washington-ul
Turcescu a mai adus în discuție teoria vehiculată în cercurile PNL conform căreia Nicușor Dan s-a schimbat după vizita la Washington, la summitul de pace al lui Donald Trump.
Analistul a mers mai departe cu speculația, spunând că după vizita de la Washington i s-a arătat felul în care a ajuns în fruntea României, prin urmare ar trebui să aibă sentimente mai bune față de SUA.
Pentru că Ilie Bolojan are o idee, o idee care îl apasă din momentul în care a căzut de la guvernare. Și anume că americanii sunt cei care l-au dat jos de la Palatul Victoria, cei care i-au înfipt cuțitul în spate, ca să zicem așa.
El consideră că debarcarea lui de la Palatul Victoria s-a făcut cu sprijinul americanilor și mai ales după momentul în care Nicușor Dan a vizitat Washington, vizită ne aducem aminte la celebrul consiliu de pace al lui Donald Trump, în care cum se spune în PNL la ora actuală, lui Nicușor Dan i s-a sucit busola.
Adică un Nicușor Dan care era până la vremea respectivă, desigur, foarte atașat, spuneau ei, de tot ce însemna zona europeană, Macron, Merz, era pe partea asta a europenilor, de când s-a întors de la Washington, spun liberalii, repet asta e expresia lor, lui Nicușor Dan i s-a sucit busola.
Acum, putem să intrăm pe tărâmul unei mici speculații și să spunem că poate liberalii se referă la faptul că lui Nicușor Dan poate la Washington i s-a arătat felul în care a ajuns el președinte al României. Sau i s-o fi spus cam știm cum ați ajuns, domnul Nicușor Dan, președinte al României, și poate n-ar fi bine să afle și alții.
Prin urmare, poate ar trebui să reveniți la sentimente ceva mai bune față de Statele Unite ale Americii și față de investițiile americane în România, și poate vă gândiți să ne oferiți și ceva din proiectul SAFE, pentru că dacă ne uităm la felul în care au fost deja împărțite miliardele din programul SAFE, americanii au cam luat pielea de pe tobă.
