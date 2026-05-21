Turcescu, despre războiul Nicușor Dan - Bolojan: „Prin intermediul lui Becali, premierului i s-a arătat pisica neagră”

Robert Turcescu a comentat la Realitatea PLUS o serie de episoade care, în opinia sa, dezvăluie cât de acută a devenit confruntarea dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.

Turcescu a amintit episodul de astăzi în care Becali a fost chemat de Nicușor Dan la consultările pentru formarea noului guvern.

Becali a transmis că Nicușor Dan i-ar fi spus că există parlamentari PNL dispuși să susțină o formulă de guvernare pro-occidentală, dar că le este frică de Bolojan. Răspunsul lui Becali a fost și mai șocant: „Păi să-l punem pe Pahonțu să-i arate o pisică și să vedem dacă mai are curaj.”

Turcescu a interpretat mesajul ca pe un avertisment direct la adresa lui Bolojan: „I s-a arătat o pisică mare, neagră – adică: ai grijă, Ilie, că poate știm ce ai făcut când erai la Oradea.”

Astăzi a avut un episod care ne arată cât de dură a devenit bătălia dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Pentru că s-a întâmplat un episod foarte interesant azi, pentru prima oară în istoria României, domnul Nicușor Dan a chemat la consultări la Palatul Cotroceni un singur om, deci într-o întâlnire tête-à-tête. E vorba de domnul Gigi Becali. Apărând domnul Gigi Becali după întâlnirea cu domnul Nicușor Dan, și spunându-ne un lucru pe care eu când l-am auzit mi-a căzut paharul de apă din mână. Pentru că domnul Gigi Becali, citez din memorie, a spus: „M-am întâlnit cu președintele și mi-a spus președintele că în PNL sunt mulți oameni care ar vrea să se întoarcă în formula de guvernare numită pro-occidentală, dar le e frică de Bolojan.” Și atunci domnul Becali a venit și cu un lucru uluitor la care, repet, mie mi-a scăpat paharul de apă din mână, a spus: „Păi de ce? Păi să-l punem. Domnul președinte, dar aveți pe domnul Pahonțu, da? Să se ducă Pahonțu și să-i arate o pisică și să-l vedem. Mai are curaj Bolojan?”. Deci s-a ajuns la faza la care, prin intermediul domnului Becali, domnului Ilie Bolojan astăzi i s-a arătat o pisică. O pisică mare, neagră, o pisică în care i s-a spus: „Ai grijă, Ilie, că poate știm ce ai făcut astă vară.” Astă iarnă, acum 2 ani, când erai președinte de consiliu județean sau primar la Oradea. S-a intrat într-o fază în care lucrurile sunt atât de dure, noi nu le vedem. Pentru că este vorba de bani foarte mulți, iar Ilie Bolojan a comis o gafă din punctul meu de vedere, deși cred că nu e gafă, cred că a făcut-o intenționat, dar costurile politice pentru el sunt extraordinar de mari.

Doicești, gafa care a enervat Washington-ul

Un alt subiect abordat de Turcescu a fost declarația lui Bolojan despre proiectul energetic de la Doicești, pe care premierul l-a văzut cu ochi nefavorabili. Jurnalistul consideră că această ieșire a premierului cu privire la Doicești a produs daune imense atât investitorilor interesați de proiect, cât mai ales partenerilor americani.

E vorba de momentul în care a decis să anuleze din vorbe un proiect în care s-au investit foarte mulți bani. Este vorba de proiectul de la Doicești. Nu poți pe un proiect de genul ăsta, care e la nivel de prototip, sigur, cu riscurile de rigoare, cu nu știu ce, să iasă un prim-ministru al unei țări în care să încearcă punerea în aplicare a acestui proiect și să declare cu subiect și predicat că este o porcărie. Sigur că după aceea Bolojan a încercat să o dreagă, să spună că e o porcărie pentru că Nuclearelectrica. Dar peste tot, la toți cei care au ciulit urechile când au auzit de proiectul prototip de la Doicești, au căzut, ca să spunem așa, a căzut entuziasmul, dacă nu cumva au căzut nu bursele, dar au căzut acțiunile unui astfel de proiect. Declarația lui Ilie Bolojan a enervat foarte multă lume. Și evident că s-a auzit foarte tare și a enervat foarte multă lume de dincolo de ocean.

Busola „sucită” a lui Nicușor Dan, după ce a vizitat Washington-ul

Turcescu a mai adus în discuție teoria vehiculată în cercurile PNL conform căreia Nicușor Dan s-a schimbat după vizita la Washington, la summitul de pace al lui Donald Trump.

Analistul a mers mai departe cu speculația, spunând că după vizita de la Washington i s-a arătat felul în care a ajuns în fruntea României, prin urmare ar trebui să aibă sentimente mai bune față de SUA.