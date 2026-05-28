Magistrații amenință că vor da în judecată guvernul

Sursă: Realitatea.net

„Guvernul demis atacă independența Justiției!" Este mesajul transmis de magistrații din întreaga țară. Aceștia amenință că vor da în judecată Guvernul din cauza noii legi a salarizării.

Nemulțumirile magistraților, legate de noua lege a salarizării

Magistrații susțin că slăbirea independenței justiției reprezintă un atac direct asupra statului de drept și asupra ordinii constituționale democratice.

Într-un comunicat comun cele patru organizații din domeniu afirmă că independența justiției nu este „un privilegiu al judecătorilor”, ci o garanție pentru cetățeni într-un stat de drept.