Alertă pe piața muncii! Industria în care Inteligența Artificială lasă mii de oameni fără job

Revoluția AI lovește puternic sectorul bancar din Europa, unde până la 20% dintre angajați riscă să fie înlocuiți de noile tehnologii pe termen scurt. Potrivit unei analize de impact realizate de specialiștii Morgan Stanley, implementarea accelerată a inteligenței artificiale în activitățile operaționale și administrative va declanșa o restructurare profundă în marile bănci internaționale.

Industria bancară din Europa traversează o perioadă de transformări radicale, declanșată de adoptarea în masă a inteligenței artificiale. Presiunea pentru eficientizare și reducerea cheltuielilor forțează marile instituții financiare să își reorganizeze masiv schemele de personal, înlocuind sarcinile repetitive cu algoritmi avansați.

Estimări Morgan Stanley: Până la 20% din personal, înlocuit de tehnologie

O analiză recentă realizată de gigantul financiar Morgan Stanley indică faptul că evoluția tehnologică va duce la dispariția a 10% până la 20% din locurile de muncă din băncile europene în următorii cinci ani. Totuși, experții estimează că procesul nu se va traduce prin concedieri colective brutale, ci va fi gestionat treptat, prin reorganizări interne, pensionări naturale și programe de plecări voluntare.

Principalele ținte ale acestei restructurări tehnologice sunt departamentele de suport și cele administrative (back-office), unde activitățile zilnice pot fi automatizate cu ușurință. Pentru bănci, miza financiară este uriașă: eliminarea acestor poziții ar putea reduce costurile operaționale totale cu procente cuprinse între 4% și 9%.

Disponibilizări masive la giganții HSBC și Standard Chartered

Efectele acestei tranziții sunt deja vizibile în planurile strategice ale marilor grupuri bancare, ai căror lideri admit deschis că tehnologia va lăsa mii de oameni fără joburi.

HSBC Holdings Plc plănuiește o restructurare de proporții, vizând eliminarea a aproximativ 20.000 de posturi. Reprezentanții grupului mizează pe capacitatea AI de a prelua fluxul de lucru din zona administrativă.

Standard Chartered Plc va renunța la aproape 8.000 de funcții de asistență în următorii patru ani. Proiectul a stârnit deja controverse în spațiul public, după ce directorul general Bill Winters a catalogat inițial personalul vizat drept „capital uman cu valoare redusă”, o exprimare nefericită pentru care a fost nevoit să prezinte scuze publice.

Commerzbank mizează pe economii de sute de milioane de euro

Nevoia de a tăia din cheltuieli accelerează implementarea sistemelor inteligente în tot restul Europei. De exemplu, Bettina Orlopp, directorul executiv al Commerzbank AG , a dezvăluit recent că integrarea inteligenței artificiale în procesele instituției este estimată să genereze economii de aproximativ 350 de milioane de euro în perioada următoare.

Avantajele AI în banking: De la automatizare la servicii personalizate

Dincolo de reducerea numărului de angajați, inteligența artificială aduce îmbunătățiri majore în modul de operare al instituțiilor de credit. Tehnologia permite:

Identificarea rapidă a soluțiilor financiare adaptate profilului fiecărui client în parte.

Preluarea automată a proceselor birocratice și repetitive.

Scurtarea timpului alocat analizelor de risc și rapoartelor interne.

Cele mai avantajate în această cursă a digitalizării sunt băncile care dețin deja ecosisteme complexe și integrate, ce reunesc servicii de retail, platforme de economisire, produse de asigurări și management de active. Totuși, reversul medaliei rămâne incertitudinea care planează asupra angajaților din departamentele de suport, ale căror activități sunt cele mai expuse automatizării rapide.