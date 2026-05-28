Expert: „Hidrocentrala Răstolnița, vitală pentru România!”

Hidrocentrala de la Răstolnița este vitală pentru sistemul energetic românesc! Avertismenul vine din partea expertului în domeniu Dian Popescu.

„Răstolnița e o hidrocentrală de 35 de megawati. Nu are o putere mare, dar este vitală pentru echilibrarea sistemului energetic național. Echipamentele, practic, Răstolnița este aproape terminată.

Singurul lucru care mai rămânea, defrișarea din lacul de acumulare de sus.

Eu v-am explicat și data trecută, e o hidrocentrală foarte, foarte importantă pentru echilibrare, mai ales în contextul regenerabilelor pe care tot Green Deeal-ul european ne-a impus să-l facem. Și atunci, aceste regenerabile dezechilibrează sistemul, adică ziua, soare, prețul jos, noaptea trebuie să intre cineva să echilibreze, să-ți dea energia ca să consumi, când soarele dispare.

Ei, această energie trebuie echilibrată și este foarte greu de făcut acest echilibru decât cu hidroelectrica poate să facă aceste echilibrare și bateriile. Bateriile mai puțin, bateriile nu sunt o valoare atât de mare. Înalta Curte de Casație și Justiție a dat o decizie, sunt ferm convins, corectă, dar practic ei a suspendat până la procesul pe fond.

Dar cred că nu știți tot, Hidroelectrica cu termocentrala Răstolnița mai are încă vreo 4 procese cu Declic și Bankwatch România. Au cerut suspendarea autorizației de construire.”, a zis expertul în energie, Dian Popescu.