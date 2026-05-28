Neclarități în CV-ul șefului ANAF. Ce a făcut Nica un an?

Sursă: Realitatea PLUS

Din CV-ul șefului ANAF, Adrian Nica, nu ne dăm seama ce a făcut acesta după ce a terminat liceul. Asta pentru că din document lipsește un an, ceea ce ne poate face să credem că ar fi avut probleme cu admiterea la Universitate. De altfel, sunt controverse în ceea ce privește numirea lui Nica la vârful Fiscului, după ce au apărut informații conform cărora acesta ar avea legătură cu ancheta lui Mihai Savin, șeful Vămilor. Conform surselor Realitatea Plus, numele acestuia ar apărea și în dosarul în care au fost percheziționați doi procurori din Constanța, mai exact Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan. REALITATEA PLUS a solicitat un punct de vedere, dar nu avem un răspuns în legătură cu CV-ul lui Nica.

Ce a făcut Adrian Nica după ce a terminat liceul?

Potrivit documentului, în anul 1994, Adrian Nica, șeful ANAF , a obținut diploma de bacalaureat la Liceul Economic din București. În același an, în toamnă, acesta ar fi trebuit să înceapă studiile universitare, însă, șeful ANAF a fost admis abia în 1995 la Facultatea de Finanțe și Contabilitate din cadrul Universității „Artifex”.

De altfel, sunt controverse în legătură cu numirea lui Adrian Nica la șefia ANAF. Deși Ilie Bolojan a promis că politica sa de guvernare va fi bazată pe meritocrație, onestitate și transparență, în instituțiile din ograda sa sunt oameni care dovedesc contrariul. După cazul șefului Vămilor, Mihai Savin, reținut și pus apoi sub control judiciar de procurori, un alt caz care ridică semne de întrebare este chiar al șefului ANAF. Conform unor surse, acesta ar avea chiar o legătura cu ancheta lui Savin.

Mulți ani, Vămile au fost în subordinea ANAF, iar cutuma era de colaborare intre aceste instituții. Realitatea Plus l-a întrebat pe șeful ANAF câte sesizări a făcut către Parchetul European pentru eludarea TVA în Portul Constanța, dar și ce legătură există între el și Mihai Savin. În replică, Adrian Nica ne-a transmis că, citez, „nu are nicio implicare”.

De ce nu reacționează Nica în cazul procurorilor săltați?

De neînțeles este de ce șeful ANAF tace când îl întrebăm despre o posibilî legătura dintre el si o alta ancheta de coruptie care bubuie in zona portului Constanta, o mare vulnerabilitate a statului roman- dosar in care au fost pusi sub acuzare doi dintre procurorii care stiu tot ce misca in Constanta- Teodor Niță și Gigi Ștefan.

Adrian Nica nu are conturi bancare sau depozite, chiar dacă într-un an câștigă peste 250 de mii de lei. Declarația de avere a șefului ANAF scoate la iveală faptul că el a dat un împrumut de 91 de mii de euro la sacoșă, fapt care rezultă din faptul că el nu are conturi bancare. Adrian Nica deține o mașină de lux cumpărată în 2020, două terenuri intravilane în Domnești și două apartamente în București.