Cine este favoritul lui Bolojan pentru a prelua conducerea Hidroelectrica. Bugetarul propulsat în funcții de conducere înalte are o avere impresionantă

Sursă: Realitatea PLUS

Ilie Bolojan atacă vehement conducerea Hidroelectrica, după ce a preluat mandatul de ministru interimar al energiei. Premierul demis prin moțiune de cenzură susține că la nivelul celei mai profitabile companii din energie nu s-au făcut investiții strategice în stocarea energiei, aceste critici vin chiar în perioada selectării directorului general pentru următorii 4 ani.

Potrivit unor surse din zona energetică, Ilie Bolojan l-ar susține pe Dan Iulius Plaveti pentru această poziție. Favoritul premierului demis ocupă acum poziția de președinte al directoratului Complexului Energetic Oltenia din aprilie 2024, după ce a obținut un mandat de 4 ani. De când este la conducerea complexului, au avut loc mai multe concedieri colective, ultima dată peste 1.400 de persoane au rămas fără loc de muncă.

Dan Iulius Plaveți a avut o ascensiune fulminantă în domeniul energiei. El fost impus de PDL în perioada lui Emil Boc, mai întâi pe poziția de vicepreședinte al Autorității naționale de Reglementare a Energiei între 2009 și 2010, după aceea până în 2012 în funcția de președinte.



Impunerea lui Plaveti la ANRE în 2010 a ridicat mari semne de întrebare pentru că el nu are studii în domeniu și până atunci a fost director un an la German Top Trading SRL–Dealer auto.

Un CV stufos și o declarație de avere care ridică semne de întrebare

Plaveti a absolvit facultatea de Aeronave din cadrul Universității Politehnica București în 1993. Potrivit CV-ului său, între 1993 și 2008 el nu a avut un loc de muncă, lucru extrem de suspect având în vedere pozițiile extrem de importante în care a ajuns ulterior.



Plaveti a fost între 2014 și 2015 a fost președinte al consiliului de administrație al Tarom, iar între 2016 și 2017 a fost director general al companiei aeriene. Mai mult, în acestă perioada, Plaveti a fost președinte al Consiliului de Administrație al CFR Călători.



Favoritul lui Bolojan pentru a prelua conducerea Hidroelectrica, a fost membru în consiliul de supraveghere al Transelectrica între iunie 2017 și noiembrie 2017. El a fost și director general al Hidroserv SA între februarie 2018 și martie 2021.



Declarația de avere a lui Plaveti ridică mari semne de întrebare. În perioada în care nu a lucrat, între 1999 și 2009, el a cumpătat mai multe terenuri intravilane și agricole în București și județul Olt, dar și un apartament în București. După ce a ajuns la conducerea companiilor strategice, el și-a cumpătat o casă de aproape 300 de metri pătrați în București și un apartament de 71 de metri pătrați.



Plaveți are în conturi peste 200 de mii de euro, dar și mai multe împrumuturi de sute de mii de euro acordate unor firme și persoane fizice.

