Sumele colosale de bani pe care Cristian Pomohaci le avea în casă. Aproximativ 2 milioane de euro, în opt valute diferite, găsite la percheziții

Sursă: Realitatea.Net

Noi detalii ies la iveală din dosarul în care Cristian Pomohaci este acuzat de viol asupra unui minor. Surse Realitatea PLUS spun că oamenii legii au ridicat aproximativ 2 milioane de euro, în opt valute diferite, în urma perchezițiilor efectuate miercuri, în casa fostului preot.

Sumele de bani găsite de anchetatori în urma percheziției domiciliare:

7.911.000 lei

239.500 euro

10.400 lire sterline

10.470 dolari canadieni

3.630 dolari americani

1.240.000 forinți

1.000 franci elvețieni

350 șecheli israelieni.

Suma totală totală găsită în casa lui Cristian Pomohaci depășește 9,2 milioane de lei, adică 1,85 milioane de euro.

Vă reamintim că fostul preot și cântăreț de muzică populară, Cristian Pomohaci, a fost reținut miercuri, fiind acuzat din nou, că ar fi violat mai mulţi băieţi minori.

Pe tot parcursul zilei, oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în două locuințe care aparțin fostului preot de unde au ridicat multe probe relevante.

La finalul acțiunii, Cristian Pomohaci a fost condus de polițiști la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș pentru audieri.

În acest caz, cercetările ar fi început în urma unor plângeri, iar faptele ar fi început în anul 2022.