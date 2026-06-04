Mișcarea USR după nominalizarea lui Eugen Tomac ca premier. Fritz anunță condițiile pentru negocieri

Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat după ce președintele României, Nicușor Dan, l-a nominalizat oficial pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru.

În mesajul transmis pe pagina sa de socializare, liderul USR a subliniat deschiderea pentru discuții, dar și liniile roșii ale formațiunii în eventualele negocieri pentru formarea noului guvern.

USR confirmă discuțiile cu premierul desemnat

Dominic Fritz a precizat că USR va intra în dialog cu premierul desemnat Eugen Tomac, pe care îl descrie drept un lider politic și europarlamentar „respectabil”.

„Din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară, vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, un președinte de partid și europarlamentar respectabil”, a transmis Fritz.

Linie roșie: fără colaborare cu PSD sau formule similare

În același timp, liderul USR a transmis că partidul nu va accepta formule de guvernare care includ PSD sau variante politice apropiate de social-democrați.

„USR intră în discuție cu liniile clare pe care le-am decis. Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă”, a subliniat acesta.

Mesajul vine în contextul negocierilor politice pentru formarea unei noi majorități guvernamentale.

USR vrea miniștrii săi în viitorul guvern

Dominic Fritz a mai precizat că USR susține o formulă de guvern în care partidul să fie reprezentat la nivel ministerial, cu patru nume deja avansate ca exemple de competență și reformă.

„Astăzi suntem convinși că formula care merită susținerea USR este un guvern care îi include pe miniștrii USR. Toți patru, Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu și Irineu Darău, au demonstrat curaj, competență și voință reală de reformă”, a afirmat liderul USR.

Mesaj despre reforme și asumare politică

Fritz a insistat că România are nevoie de continuitate în reforme și de asumare politică reală, nu doar de soluții tehnocrate.

El a subliniat că simpla prezență a unor miniștri tehnocrați nu este suficientă pentru schimbările necesare în administrație.

„România a văzut cum arată miniștrii care fac treabă. Pentru a continua reformele începute este obligatoriu să existe voință și răspundere politică”, a transmis acesta.

Critică la adresa guvernelor tehnocrate

În final, liderul USR a atras atenția că lipsa unei susțineri politice solide poate bloca orice tentativă de reformă, indiferent de intențiile individuale ale miniștrilor.

„Oricât ar fi de bine intenționați miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă curățenia necesară”, a mai spus Dominic Fritz.