Revoltă în sistemul judiciar. CSM convoacă de urgență instanțele din țară, acuzând o „campanie de decredibilizare”

Sursă: realitatea.net

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, în ședința extraordinară de joi, convocarea Adunărilor Generale ale curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor din țară, pentru data de 9 iunie. Măsura vine în contextul unei tensiuni crescânde în sistemul judiciar, pe fondul acuzațiilor de „decredibilizare continuă” a puterii judecătorești și al nemulțumirilor legate de proiectul noii legi a salarizării.

Potrivit comunicatului, președinții tuturor curților de apel au transmis CSM că în rândul magistraților există o stare de presiune majoră, alimentată de campaniile publice negative și de ignorarea volumului ridicat de activitate, în condițiile unui deficit cronic de personal.

Judecătorii reclamă că proiectul de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ar afecta direct statutul puterii judecătorești și ar pune în discuție rolul acesteia în arhitectura statului de drept.

Secția pentru judecători subliniază că sprijinul corpului profesional este esențial în perioada următoare și avertizează că, în funcție de evoluție, ar putea convoca noi Adunări Generale pentru „reacții ferme” în apărarea independenței justiției și a statutului magistratului.