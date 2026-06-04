Petrișor Peiu (AUR), reacție la nominalizarea lui Tomac: „Regimul lui Nicușor Dan seamănă cu cel al lui Carol al II‑lea”

Sursă: realitatea.net

Senatorul AUR Petrișor Peiu lansează un atac extrem de dur după nominalizarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, afirmând că decizia președintelui Nicușor Dan marchează „începutul unei perioade de pericol pentru democrație”.

Peiu susține că justificarea președintelui – aceea că „partidele nu s-au înțeles” – ar semăna cu practicile autoritare din perioada regelui Carol al II‑lea, când guvernele erau formate prin voința unui singur om, nu prin majorități parlamentare.

În opinia senatorului, într-un stat democratic, lipsa unei majorități nu se rezolvă prin impunerea unui guvern tehnocrat, ci prin alegeri anticipate. Peiu afirmă că Eugen Tomac nu poate fi considerat tehnocrat, ci „un activist de partid”, lider al PMP și consilier apropiat al președintelui. El susține că întreaga carieră politică a lui Tomac a fost construită în jurul fostului președinte Traian Băsescu.

Senatorul merge mai departe cu o comparație istorică, spunând că un eventual guvern Tomac ar semăna cu executivul „independent” al lui Guță Tătărescu din perioada carlistă, un guvern controlat politic, deși prezentat ca tehnic. Pentru a ilustra dependența față de șeful statului, Peiu citează din Alexandru Vaida‑Voievod: „râde când regele râde și plânge când regele e întristat”, sugerând că Tomac ar urma aceeași linie de subordonare.

Anterior, liderul AUR George Simion anunța că partidul său nu va susține "un guvern fără sprijin popular", care este "doar continuarea loviturii dată democrației".