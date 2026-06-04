Mituri și informații esențiale pentru cuplurile care își doresc un copil

Fertilizarea in vitro este una dintre cele mai importante metode de reproducere umană asistată medical și poate crește șansa de obținere a unei sarcini în cazul cuplurilor care se confruntă cu infertilitate, în baza unui protocol adaptat fiecărui caz. În jurul acestei proceduri există însă numeroase mituri, care pot provoca teamă sau pot întârzia prezentarea la medic.

Ideea că infertilitatea este întotdeauna o problemă feminină, că stimularea ovariană pentru FIV „epuizează” rezerva ovariană, că prin fertilizare in vitro se obțin obligatoriu gemeni sau că toți copiii concepuți prin FIV au probleme de sănătate sunt doar câteva dintre afirmațiile incorecte care circulă în spațiul public. În realitate, infertilitatea poate avea cauze feminine, masculine, mixte sau inexplicabile, iar riscurile și șansele de reușită ale procedurii trebuie discutate individual, cu medicul specializat în reproducere umană asistată medical. Înainte de a lua o decizie, este important ca partenerii să primească informații corecte, adaptate situației lor medicale, și să înțeleagă fiecare etapă a procedurii.

Aflați mai mult despre miturile legate de FIV de la Dr. Erna Stoian , medic primar obstetrică și ginecologie, coordonatoarea Centrului FIV SANADOR.

Articol susținut de SANADOR. Mai multe detalii pe www.sanador.ro .