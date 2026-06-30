Experiența unei mame care a revenit cu încredere la aceeași maternitate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 09:30

Gabriela, în vârstă de 35 de ani, aflată la a doua naștere, era programată pentru a-și aduce copilul pe lume prin operația de cezariană. Cu o seară înainte de data stabilită pentru naștere, aceasta a început să simtă contracții din ce în ce mai puternice. După câteva ore în care contracțiile s-au tot intensificat, femeia a decis să meargă la maternitate.

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