Experiența unei mame care a revenit cu încredere la aceeași maternitate

Gabriela, în vârstă de 35 de ani, aflată la a doua naștere, era programată pentru a-și aduce copilul pe lume prin operația de cezariană. Cu o seară înainte de data stabilită pentru naștere, aceasta a început să simtă contracții din ce în ce mai puternice. După câteva ore în care contracțiile s-au tot intensificat, femeia a decis să meargă la maternitate.
Atât la prima, cât și la a doua sarcină, Gabriela a fost monitorizată de Dr. Emel Nuraltay, medic primar obstetrică-ginecologie și șefa Secției de Obstetrică-ginecologie de la Spitalul Clinic SANADOR.
La prima naștere, în urmă cu mai bine de 4 ani, Gabriela născuse tot prin operație cezariană și tot cu Dr. Emel Nuraltay. Aceasta a fost foarte impresionată de empatia și modul de comunicare al medicului încă de la prima consultație în sarcină, ceea ce i-a dat încredere pe tot parcursul acesteia.
Datorită conexiunii create atunci, dar și a experienței avute, când Gabriela și soțul ei au decis să devină din nou părinți, s-au programat tot la Dr. Emel Nuraltay, pentru a efectua analizele necesare în preconcepție și a se pregăti pentru noua sarcină.
Și a doua sarcină a decurs bine sub monitorizarea și stricta supraveghere a Dr. Emel Nuraltay. Din cauza circularei pericervicale de cordon ombilical, al istoricului de cezariană anterioară și a uterului cicatriceal, a fost nevoie ca Gabriela să nască tot printr-o operație de cezariană.
Intrată deja în travaliu, Gabriela s-a prezentat după miezul nopții la Spitalul Clinic SANADOR, fiind preluată imediat de echipa medicală și pregătită pentru naștere. Ulterior, cu ajutorul Dr. Emel Nuraltay, care i-a efectuat pentru a doua oară operația de cezariană, a adus pe lume un copil sănătos. La naștere, fetița a avut o greutate de 3.430 de grame și un scor APGAR 9.
Ulterior, Gabriela s-a recuperat rapid, simțindu-se excelent și fiind foarte mulțumită de felul în care a decurs și cea de-a doua naștere, dar și de condițiile și felul în care a fost tratată la Maternitatea SANADOR, unde a beneficiat de sprijin, consiliere în alăptare și confort pentru ea și bebeluș.
Pacientele care aleg să nască la Maternitatea SANADOR beneficiază de pachete de naștere avantajoase, adaptate nevoilor lor. În cazul pacientelor care au indicație pentru naștere prin operație cezariană, intervențiile sunt efectuate la Spitalul Clinic SANADOR în unul dintre cele mai bine dotate blocuri operatorii din România, cu sprijinul specialiștilor Secției de Anestezie și Terapie Intensivă. Nou-născuții care vin pe lume cu probleme de sănătate sau prematur beneficiază de îngrijiri avansate în Secția de Terapie Intensivă Neonatală, dotată cu echipamente de înaltă performanță, pentru susținerea funcțiilor vitale și pentru adaptarea mult mai ușoară la viața extrauterină.