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Sanatate· 1 min citire

Examenul care furnizează imagini detaliate despre structura și funcția inimii

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 iul. 2026, 18:57
SursăRealitatea PLUS

Unele afecțiuni congenitale sau dobândite ale inimii pot fi evaluate detaliat cu ajutorul examenului RM cardiac, o investigație imagistică avansată, neinvazivă și neiradiantă. Aceasta oferă informații despre structura și funcția inimii, inclusiv despre camerele cardiace, valve, miocard, fluxul sangvin și vasele mari, fiind recomandată atunci când medicul are nevoie de date suplimentare celor obținute ecocardiografic pentru stabilirea diagnosticului sau a conduitei terapeutice.

Examenul RM cardiac poate completa alte investigații cardiologice, precum ecocardiografia sau tomografia computerizată, în funcție de indicația medicală. Pentru obținerea imaginilor, aparatul RMN folosește un câmp magnetic puternic și unde de radiofrecvență, fără a expune pacientul la radiații ionizante. Investigația se poate efectua cu programare, în regim ambulatoriu. Rezultatul este interpretat de medicul specialist și transmis medicului curant, pentru stabilirea pașilor următori.

Aflați mai mult despre examenul RMN cardiac, când este indicat și cum este realizat, de la Dr. Monica Trofin-Bănescu, medic primar cardiologie, șefa Secției de Cardiologie și coordonator USTACC la Spitalul Clinic SANADOR.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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