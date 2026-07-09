Sanatate· 1 min citire
Examenul care furnizează imagini detaliate despre structura și funcția inimii
Publicat9 iul. 2026, 18:57
SursăRealitatea PLUS
Unele afecțiuni congenitale sau dobândite ale inimii pot fi evaluate detaliat cu ajutorul examenului RM cardiac, o investigație imagistică avansată, neinvazivă și neiradiantă. Aceasta oferă informații despre structura și funcția inimii, inclusiv despre camerele cardiace, valve, miocard, fluxul sangvin și vasele mari, fiind recomandată atunci când medicul are nevoie de date suplimentare celor obținute ecocardiografic pentru stabilirea diagnosticului sau a conduitei terapeutice.
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