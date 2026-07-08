Alertă în Botoșani. Focar de rabie într-un oraș după ce un localnic a refuzat vaccinarea câinilor

Alertă sanitar-veterinară în județul Botoșani, unde autoritățile au declanșat de urgență o anchetă epidemiologică după confirmarea unui caz de rabie la un câine. Focarul a fost identificat într-o gospodărie din orașul Săveni, iar specialiștii DSVSA au instituit deja măsuri stricte pentru a preveni răspândirea acestui virus extrem de periculos.
O gospodărie din orașul Săveni, județul Botoșani, a devenit centrul unei anchete epidemiologice de urgență, după ce un câine a fost confirmat cu rabie (turbare). Directorul executiv al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Botoșani, Teodor Harabagiu, a anunțat că virusul a fost introdus în curte cel mai probabil de o vulpe, cu care patrupedul s-ar fi bătut în urmă cu mai multe săptămâni. Animalul afectat a murit la scurt timp.
Proprietarul a refuzat imunizarea animalelor și riscă amenzi usturătoare
Situația din Săveni este cu atât mai gravă cu cât pericolul extinderii focarului a fost amplificat de refuzul proprietarului de a colaborat cu medicii veterinari. Pe lângă câinele decedat, bărbatul mai deține încă șase patrupezi, însă niciunul nu fusese imunizat.
„Proprietarul deține încă șase câini, care sunt nevaccinați antirabic. Noi am derulat o campanie de vaccinare, însă proprietarul a refuzat vaccinarea animalelor”, a explicat șeful DSVSA Botoșani, Teodor Harabagiu, menționând că deținătorul va fi tras la răspundere și sancționat contravențional.
Opt persoane, trimise de urgență la vaccinare
În urma confirmării virusului extrem de periculos, autoritățile au activat imediat protocoalele de siguranță pentru a proteja comunitatea locală:
Tratament preventiv pentru oameni: Proprietarul gospodăriei și alte șapte persoane care au intrat în contact direct cu câinele turbat au fost direcționate de urgență către unitățile medicale pentru a începe schema de vaccinare antirabică umană.
Imunizare în masă în focar: DSVSA Botoșani a dispus vaccinarea obligatorie a tuturor animalelor receptive din zona adiacentă focarului pentru a bloca răspândirea bolii.
Rabia este o boală infecțioasă virală extrem de agresivă care atacă sistemul nervos central și, odată ce simptomele devin vizibile, este 100% fatală atât la animale, cât și la om, motiv pentru care vaccinarea preventivă rămâne singura metodă eficientă de apărare.