Alertă în Botoșani. Focar de rabie într-un oraș după ce un localnic a refuzat vaccinarea câinilor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 iul. 2026, 17:12

Alertă sanitar-veterinară în județul Botoșani, unde autoritățile au declanșat de urgență o anchetă epidemiologică după confirmarea unui caz de rabie la un câine. Focarul a fost identificat într-o gospodărie din orașul Săveni, iar specialiștii DSVSA au instituit deja măsuri stricte pentru a preveni răspândirea acestui virus extrem de periculos.

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