Creierul poate îmbătrâni mai lent dacă vorbești mai multe limbi. Diferența ajunge chiar și la 13 ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 10:15

Persoanele care vorbesc mai multe limbi par să aibă un creier mai tânăr, iar efectele sunt mai vizibile în cazul celor care au început să învețe limbi străine de la o vârstă fragedă. Concluzia apare într-un studiu prezentat la Barcelona, care a analizat legătura dintre multilingvism și îmbătrânirea creierului.

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