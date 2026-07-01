Furtunile au lăsat zeci de mii de consumatori fără curent electric. Intervenții susținute în mai multe județe

Publicat 1 iul. 2026, 11:27 Actualizat 1 iul. 2026, 11:28

Distribuție Energie Electrică România (DEER) intervine pentru remedierea avariilor provocate de furtunile și vijeliile din ultimele ore, peste 27.000 de utilizatori fiind în continuare nealimentați cu energie electrică.

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