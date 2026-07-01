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Politica· 1 min citire
Siegfried Mureșan: Acordul pentru noul Guvern și noul premier este mai ușor de realizat dacă există un numitor comun
Siegfried Mureșan
Publicat1 iul. 2026, 11:42
SursăRealitatea PLUS
Siegfried Mureşan, propus de PNL, USR şi UDMR pentru funcţia de premier, a transmis miercuri un mesaj pe pagina sa de Facebook legat de negocierile pentru viitorul Executiv.
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