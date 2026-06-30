Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, despre cazul azilelor din Bihor: „Nimeni nu poate îngriji sute de persoane vulnerabile în afara cadrului legal”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a transmis un mesaj ferm în contextul anchetei care vizează centrele de îngrijire din județul Bihor, subliniind că activitatea de asistență pentru sute de persoane vulnerabile nu poate fi desfășurată de o persoană fizică în afara sistemului autorizat de servicii sociale.
Oficialul susține că Ministerul Muncii a încercat încă din anul 2016 să sprijine administratorul centrelor pentru a-și autoriza activitatea, însă demersul ar fi fost refuzat.
Dragoș Pîslaru: „Am propus intrarea în legalitate, nu sancționarea”
Ministrul afirmă că, în perioada în care ocupa aceeași funcție în 2016, a cerut ca persoana care administra centrele să fie sprijinită pentru obținerea acreditărilor și licențelor necesare.
Potrivit acestuia, obiectivul autorităților nu era aplicarea unor sancțiuni, ci integrarea activității într-un cadru legal care să permită respectarea standardelor de calitate și efectuarea controalelor periodice.
„Soluția era licențierea activității și funcționarea într-un sistem legal, cu reguli clare, verificări și responsabilități asumate”, a explicat ministrul.
„Refuz constant de a autoriza activitatea”
Dragoș Pîslaru susține că propunerea de autorizare ar fi fost respinsă în mod repetat, pe motiv că activitatea era desfășurată ca persoană fizică.
În opinia sa, această decizie a menținut ani la rând o situație juridică neclară, în care persoane vulnerabile continuau să fie găzduite în afara sistemului licențiat de servicii sociale.
Ministrul afirmă că legislația nu oferea suficiente instrumente pentru oprirea unei astfel de activități desfășurate în afara cadrului oficial.
Prioritatea Ministerului: relocarea persoanelor vulnerabile
În contextul intervenției autorităților, ministrul spune că principala preocupare este protejarea persoanelor aflate în centrele vizate de anchetă.
Potrivit acestuia, a fost demarat procesul de transfer al beneficiarilor către centre autorizate, unde aceștia beneficiază de evaluare medicală, monitorizare permanentă și asistență de specialitate.
Dragoș Pîslaru a precizat că toate persoanele identificate au trecut printr-un triaj medical, iar autoritățile analizează soluțiile potrivite pentru fiecare caz în parte.
Ministrul evită comentariile asupra anchetei DIICOT
Referindu-se la dosarul penal, ministrul a subliniat că nu dorește să comenteze ancheta desfășurată de DIICOT, arătând că stabilirea eventualelor responsabilități aparține exclusiv organelor judiciare și instanțelor de judecată.
El a precizat că investigația este în desfășurare de mai multe luni și trebuie să își urmeze cursul legal până la finalizare.
Breșele legislative trebuie eliminate
Dragoș Pîslaru consideră că acest caz evidențiază necesitatea modificării legislației pentru a împiedica apariția unor situații similare.
Ministrul a amintit că, în anul 2025, în urma unui caz privind șapte persoane vulnerabile din județul Mehedinți, autoritățile au sesizat instituțiile de urmărire penală, iar ulterior Corpul de Control al Ministerului Muncii a transmis propriile concluzii către Parchet.
În opinia sa, dincolo de ancheta penală aflată în desfășurare, statul are obligația de a elimina lacunele legislative care au permis funcționarea unor astfel de activități într-o zonă juridică neclară.
„Empatia trebuie însoțită de reguli și control”
În încheiere, ministrul interimar al Muncii a subliniat că îngrijirea persoanelor vulnerabile trebuie să se desfășoare exclusiv în centre autorizate, care respectă standardele impuse de lege și sunt supuse controalelor periodice.
Potrivit lui Dragoș Pîslaru, protejarea beneficiarilor presupune nu doar implicare și empatie, ci și respectarea unor reguli clare, responsabilitate instituțională și un sistem eficient de supraveghere, astfel încât situații precum cea investigată în județul Bihor să nu se mai repete.