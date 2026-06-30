Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, despre cazul azilelor din Bihor: „Nimeni nu poate îngriji sute de persoane vulnerabile în afara cadrului legal”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 19:11

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a transmis un mesaj ferm în contextul anchetei care vizează centrele de îngrijire din județul Bihor, subliniind că activitatea de asistență pentru sute de persoane vulnerabile nu poate fi desfășurată de o persoană fizică în afara sistemului autorizat de servicii sociale.

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