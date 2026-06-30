Riscuri uriașe pentru pacienții din azilele ilegale din Bihor. DIICOT: Medicamente administrate fără rețete

Ancheta desfășurată de DIICOT în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor scoate la iveală detalii alarmante despre modul în care erau îngrijite persoanele vulnerabile internate în aceste centre. Procurorii susțin că numeroși pacienți, inclusiv persoane diagnosticate cu afecțiuni psihice severe, ar fi fost supuși unor riscuri majore după ce tratamentele medicamentoase erau administrate fără recomandare medicală și, în unele cazuri, de angajați fără pregătire de specialitate.
DIICOT: Pacienții nu primeau tratamente adaptate afecțiunilor lor
Potrivit anchetatorilor, investigațiile au arătat că beneficiarii centrelor nu aveau parte de îngrijirea medicală necesară, iar monitorizarea acestora era insuficientă. Mai grav, medicația ar fi fost administrată fără respectarea indicațiilor medicale, de persoane care nu aveau calificarea necesară pentru astfel de activități.
Procurorii susțin că lipsa supravegherii și administrarea necorespunzătoare a tratamentelor au pus în pericol sănătatea unor persoane complet dependente de cei care aveau obligația să le ofere îngrijire și protecție.
Medicamente recunoscute după culoarea ambalajului
Unul dintre cele mai șocante aspecte prezentate de DIICOT este faptul că anumite persoane desemnate să distribuie medicamentele nu știau să citească sau să scrie. Potrivit anchetatorilor, acestea identificau tratamentele exclusiv după culoarea cutiilor, fără a putea verifica denumirea sau doza prescrisă.
În aceste condiții, pacienții cu afecțiuni psihice și boli grave ar fi fost expuși unor erori medicale cu consecințe serioase asupra sănătății lor.
Exploatarea victimelor, ascunsă în spatele unei imagini caritabile
Conform DIICOT, gruparea cercetată și-ar fi construit în mod deliberat imaginea unei organizații umanitare pentru a inspira încredere atât familiilor beneficiarilor, cât și donatorilor și sponsorilor.
Anchetatorii susțin că această aparență de filantropie ar fi mascat un sistem prin care erau obținute venituri consistente din donații, sponsorizări, pensii, indemnizații de handicap, prestații sociale și alte drepturi financiare aparținând persoanelor vulnerabile.
Prejudiciu estimat la peste 13 milioane de lei
Potrivit procurorilor, mecanismul infracțional ar fi produs un prejudiciu estimat la peste 13 milioane de lei, bani care ar fi fost deturnați de la scopul lor legal și utilizați în interesul grupării investigate.
Ancheta mai arată că vulnerabilitatea persoanelor internate nu a fost creată de presupusa activitate infracțională, ci ar fi reprezentat principalul instrument prin care acestea au fost exploatate și menținute într-o stare de dependență totală.
Descoperiri privind decesele din centre
Investigațiile au scos la iveală și faptul că unele persoane care au decedat în spațiile administrate de grupare ar fi fost înhumate pe un teren aflat în apropierea Cimitirului Greco-Catolic, iar ajutoarele de înmormântare ar fi fost încasate de membrii rețelei, potrivit informațiilor furnizate de DIICOT.
Intervenția autorităților a avut ca obiectiv atât strângerea probelor în dosar, cât și protejarea persoanelor aflate în centrele vizate. La acțiune au participat procurori, polițiști, medici legiști, specialiști din mai multe domenii medicale, psihologi și reprezentanți ai instituțiilor responsabile cu protecția persoanelor cu dizabilități.
Pentru evaluarea rapidă a stării de sănătate a victimelor a fost mobilizat inclusiv un spital mobil, echipat pentru acordarea asistenței medicale de urgență.
În paralel, autoritățile au dispus relocarea persoanelor vulnerabile în centre care pot asigura condiții corespunzătoare de îngrijire și protecție. Audierile în acest dosar se desfășoară atât la sediul central al DIICOT, cât și la structura teritorială din Oradea, iar aparținătorii victimelor au la dispoziție o linie telefonică specială pentru informații privind situația acestora.