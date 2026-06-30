Riscuri uriașe pentru pacienții din azilele ilegale din Bihor. DIICOT: Medicamente administrate fără rețete

Publicat 30 iun. 2026, 17:15 Actualizat 30 iun. 2026, 17:23

Ancheta desfășurată de DIICOT în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor scoate la iveală detalii alarmante despre modul în care erau îngrijite persoanele vulnerabile internate în aceste centre. Procurorii susțin că numeroși pacienți, inclusiv persoane diagnosticate cu afecțiuni psihice severe, ar fi fost supuși unor riscuri majore după ce tratamentele medicamentoase erau administrate fără recomandare medicală și, în unele cazuri, de angajați fără pregătire de specialitate.

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