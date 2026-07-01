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Politica· 1 min citire

Omul lui Bolojan pasează vina la Nicușor Dan: cum se "spală pe mâini" după blocaj

Alexandru Muraru (PNL)

Alexandru Muraru (PNL)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 iul. 2026, 09:42
SursăRealitatea PLUS

După ce au blocat țara, aghiotanții lui Ilie Bolojan fac scut în jurul premierului demis. Alexandru Muraru, vicepreședintele PNL, îi cere lui Nicușor Dan să spună direct dacă vrea AUR la guvernare, după ce Eugen Tomac și Adrian Veștea au cerut susținerea suveraniștilor în Parlament pentru funcția de premier.

Totodată, Muraru susține că Tomac avea susținerea PSD, la fel ca și Adrian Veștea, și că nu este în măsură să îi reproșeze lui Bolojan „lipsa de constanță”.

În același timp, vicepreședintele liberal spune că Eugen Tomac a fost umilit de Nicușor Dan atunci când i s-a cerut să predea mandatul, deși Ilie Bolojan este cel care refuză să plece de la guvernare și se află în conflict cu șeful statului.

Deși a spus de nenumărate ori că vrea ca PSD să își asume guvernarea, Bolojan vrea acum să-l impună pe Siegfried Mureșan la Palatul Victoria.

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