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Politica· 1 min citire
Omul lui Bolojan pasează vina la Nicușor Dan: cum se "spală pe mâini" după blocaj
Alexandru Muraru (PNL)
Publicat1 iul. 2026, 09:42
SursăRealitatea PLUS
După ce au blocat țara, aghiotanții lui Ilie Bolojan fac scut în jurul premierului demis. Alexandru Muraru, vicepreședintele PNL, îi cere lui Nicușor Dan să spună direct dacă vrea AUR la guvernare, după ce Eugen Tomac și Adrian Veștea au cerut susținerea suveraniștilor în Parlament pentru funcția de premier.
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