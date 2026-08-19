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Politica· 1 min citire
George Simion: ”Ciobanii au dreptate. Pe 15 septembrie ies în stradă pentru țara noastră, dar și pentru noi!”-VIDEO
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 21:28
Actualizat19 aug. 2026, 22:09
Președintele AUR, George Simion, a mers în mijlocul crescătorilor de ovine grav afectați de pesta micilor rumegătoare pentru a le asculta nemulțumirile și problemele cu care se confruntă.
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