George Simion: ”Ciobanii au dreptate. Pe 15 septembrie ies în stradă pentru țara noastră, dar și pentru noi!”-VIDEO

Publicat 19 aug. 2026, 21:28 Actualizat 19 aug. 2026, 22:09

Președintele AUR, George Simion, a mers în mijlocul crescătorilor de ovine grav afectați de pesta micilor rumegătoare pentru a le asculta nemulțumirile și problemele cu care se confruntă.

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