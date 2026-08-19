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Politica· 1 min citire

George Simion: ”Ciobanii au dreptate. Pe 15 septembrie ies în stradă pentru țara noastră, dar și pentru noi!”-VIDEO

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 21:28
Actualizat19 aug. 2026, 22:09

Președintele AUR, George Simion, a mers în mijlocul crescătorilor de ovine grav afectați de pesta micilor rumegătoare pentru a le asculta nemulțumirile și problemele cu care se confruntă.

Liderul suveranist a anunțat că pe data de 15 septembrie fermierii ies în stradă pentru apărarea intereselor lor, dar și pentru viitorul agriculturii românești.

”Ciobanii au dreptate: pe 15 septembrie ies în stradă pentru Țara noastră, dar și pentru noi!”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook.

Urmărește dialogul dintre președintele AUR și un crescător de ovine, aici:

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