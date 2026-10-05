DNA, operațiune de amploare la Vama Halmeu: zeci de percheziții într-un dosar de corupție

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 oct. 2026, 10:35

Procurorii DNA desfășoară luni, 5 octombrie 2026, o amplă operațiune într-un dosar de corupție care vizează activitatea de la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, județul Satu Mare. Ancheta procurorilor anticorupție îi vizează pe polițiști de frontieră și lucrători vamali suspectați că ar fi primit bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

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