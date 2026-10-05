DNA, operațiune de amploare la Vama Halmeu: zeci de percheziții într-un dosar de corupție

Procurorii DNA desfășoară luni, 5 octombrie 2026, o amplă operațiune într-un dosar de corupție care vizează activitatea de la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, județul Satu Mare. Ancheta procurorilor anticorupție îi vizează pe polițiști de frontieră și lucrători vamali suspectați că ar fi primit bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.
96 de percheziții într-un dosar de corupție la Vama Halmeu
Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Oradea desfășoară luni, 5 octombrie 2026, 96 de percheziții în șase județe, într-un dosar care vizează suspiciuni de corupție la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, județul Satu Mare.
Anchetatorii cercetează posibile fapte de corupție care ar fi fost comise în perioada 2025–2026 și care îi vizează pe polițiști de frontieră și lucrători vamali. Potrivit DNA, aceștia ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.
Percheziții în șase județe
Operațiunea DNA se desfășoară simultan în județele Satu Mare, Bihor, Sălaj, Maramureș, Cluj și Mureș.
Procurorii efectuează percheziții domiciliare în 96 de locații, fiind vizate atât domiciliile unor persoane fizice, cât și sediile a două instituții publice.
Acțiunile au loc în baza autorizațiilor emise de instanța competentă și urmăresc strângerea probelor necesare în ancheta penală.
Ce verifică procurorii DNA
Potrivit informațiilor transmise de Direcția Națională Anticorupție, dosarul vizează suspiciuni privind primirea unor sume de bani de către polițiști de frontieră și lucrători vamali.
Banii ar fi fost primiți în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Halmeu.
Perioada în care ar fi fost comise faptele cercetate este 2025–2026. În acest moment, ancheta este în desfășurare, iar procurorii continuă administrarea probelor pentru a stabili cu exactitate situația de fapt și responsabilitățile persoanelor implicate.
DNA, sprijinită de DGA, jandarmi și polițiști
Pentru desfășurarea celor 96 de percheziții, procurorii DNA beneficiază de sprijinul mai multor structuri.
La operațiune participă lucrători ai Direcției Generale Anticorupție, ai Inspectoratului Județean de Jandarmi Bihor, ai Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, precum și polițiști din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Bihor și Cluj.
Sprijinul oferit de aceste structuri este necesar pentru punerea în aplicare a mandatelor de percheziție și desfășurarea operațiunii în condiții de siguranță.
Ancheta de la Vama Halmeu este în desfășurare
Perchezițiile reprezintă acte de urmărire penală prin care anchetatorii urmăresc să obțină probe relevante pentru dosar. Efectuarea acestora nu înseamnă, în sine, că persoanele vizate sunt vinovate.
Până la acest moment, DNA nu a făcut publice identitățile persoanelor cercetate și nu a comunicat dacă au fost dispuse măsuri preventive în cauză.
Procurorii DNA precizează că vor putea oferi informații suplimentare despre dosarul de corupție de la Vama Halmeu atunci când evoluția anchetei și actele procedurale efectuate vor permite acest lucru.
Persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege pe parcursul procedurii penale.