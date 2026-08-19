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Politica· 2 min citire
Mihai Tudose: „Aș negocia pe proiecte cu AUR!”
Mihai Tudose
Publicat19 aug. 2026, 20:51
SursăRealitatea PLUS
Mihai Tudose pune pe masă varianta alegerilor anticipate, dacă actuala configurație politică nu poate asigura o majoritate stabilă. Europarlamentarul PSD susține că viitorul premier trebuie să negocieze proiectele cu AUR pentru a coagula o majoritate Parlamentară.
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