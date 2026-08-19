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Politica· 2 min citire

Mihai Tudose: „Aș negocia pe proiecte cu AUR!”

Mihai Tudose

Mihai Tudose

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 20:51
SursăRealitatea PLUS

Mihai Tudose pune pe masă varianta alegerilor anticipate, dacă actuala configurație politică nu poate asigura o majoritate stabilă. Europarlamentarul PSD susține că viitorul premier trebuie să negocieze proiectele cu AUR pentru a coagula o majoritate Parlamentară.

Liderul social-democrat avertizează că nu trebuie exclus din negocieri al doilea partid ca mărime pentru că reprezintă o parte din voința oamenilor.

Mihai Tudose: „Hai înapoi la alegeri, la popor!”

„Suntem democrația, avem partide. Atunci hai să facem Republică prezidențială, cum am spus. Alegem pe unul singur, face ăla ce vrea.

Și cu asta basta. O face bine, o face rău, nu știu.

Dar dacă suntem așa cum suntem, până modificăm Constituția, păi poate ținem cont de ea un pic.

Eu nu spun. Ia mâine PSD mandatul. Putem să facem o majoritate sau nu.

Bă, dacă o face succes în viață, dacă nu, mergem mai departe și vedem cu alții.

Și dacă nu se poate și nu se poate și nu se poate, o dată, două, trei ori, hai înapoi la alegeri. Hai la popor, frate.

Eu am viziunea mea despre orice partid politic din Parlament. Este următoarea... Încend cu, nu știu, cel mai deștept și mai frumos din Parlament, până la cel mai prost și mai urât, îi reprezintă niște voturi în spate.

Dacă ne întoarcem la... Eu, personal, vă spun că n-aș avea nici cea mai mică emoție, să am cum aveți dumneavoastră foile alea. Bă, uite ce vreau să fac eu. Am primit mandatul, uite ce vreau să fac.

Șapte puncte. Cu cine negociez? Cu următorul partid.

Imediat negociat, pe proiect.

Stați un pic, că nu, pe proiect. Bă, uite asta facem. Sunteți de acord? Mai ai altceva? Tu poate mai ai o idee, e bună.

O punem și pe aia. Suntem de acord? Da. Mai negociez cu toată lumea.”, a zis Mihai Tudose la Gândul.

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