”Pachetul 2, deocamdată nu știm cum arată, am avut o discuție cu ministrul de Finanțe. A zis că se duce la Bruxelles să mai negocieze că nu avem încă prezentat pachetul în integralitate, nici ceea ce înseamnă acele măsuri, ce efecte au, că de făcut doar de dragul de a le face nu e bine.

Înțeleg că nu vor mai putea fi ajutoare de stat. A spus Nazare că nici gând să mai aloce bani, dar sunt și alte măsuri similare economiei.

Pachetul 2 dacă prevede măsuri care...suntem de acord fără niciun fel de amendament sau alte intervenții. În ceea ce privește măsurile de care spuneați, de optimizări fisacle, nu le-am văzut încă”, a declarat Mihai Tudose.