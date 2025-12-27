Atac informatic de tip ransomware

Potrivit reprezentanților companiei, atacul – cunoscut sub denumirea „Gentlemen” – a dus la criptarea unor fișiere și documente, precum și la indisponibilitatea temporară a platformelor informatice, printre care sistemele ERP, aplicațiile de management al documentelor, serviciile de e-mail și site-ul oficial. Deși activitatea a fost parțial perturbată, funcționarea Sistemului Energetic Național nu a fost pusă în pericol.

Imediat după depistarea incidentului, echipele IT au izolat sistemele compromise și au notificat autoritățile competente, inclusiv Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică și Ministerul Energiei. Totodată, conducerea Complexului Energetic Oltenia a sesizat Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), Biroul Teritorial Gorj, fiind deschis un dosar penal pentru acces ilegal la sisteme informatice și compromiterea integrității datelor.

Specialiștii IT ai companiei au demarat procesul de refacere a infrastructurii pe sisteme noi, utilizând copiile de siguranță disponibile. În paralel, este analizată amploarea exactă a atacului, inclusiv posibilitatea unei sustrageri de date. Reprezentanții societății afirmă că există o colaborare permanentă cu instituțiile abilitate pentru clarificarea circumstanțelor și remedierea completă a situației.

Incidentul vine la scurt timp după un alt atac cibernetic de amploare, care a vizat mai multe stații de lucru și servere ale Administrației Naționale „Apele Române” și ale majorității administrațiilor bazinale din țară, subliniind riscurile crescute la adresa infrastructurilor IT din sectorul public și energetic.