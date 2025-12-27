A stat minute bune lângă trupul neînsuflețit, spune femeia. La fața locului erau prezente echipaje de poliție și medici, însă, nu mai puteau face nimic pentru Silviu Prigoană.

La un an de la moartea lui Prigoană, soția lui rupe tăcerea

La mai bine de un an de la moartea omului de afaceri Silviu Prigoană, soția lui, Mihaela, rupe tăcerea. Femeia spune că se afla la Făgăraș în momentul în care a aflat că soțului ei i s-a făcut rău. O rudă a celor doi ar fi sunat-o și i-ar fi spus ce s-a întâmplat iar în secunda următoare a plecat spre restaurantul din Bran, unde s-a produs tragedia.

„Am intrat în restaurant şi la intrare deja ajunsese politia.

Zice: aveţi voie să staţi lângă domnul Prigoană, dar vă sfătuiesc să nu intraţi acolo. Silviu era singur în locul acela unde a căzut. Şi am spus: aleg să merg, cum să nu merg?! Au fost nişte momente groaznice, pentru că îmi doream aşa de mult să fie o glumă.”, a declarat văduva.

De altfel, nimic nu avea să prevestească ce urma să se întâmple. Mihaela Prigoană spune că se pregăteau de petrecerea de 1 decembrie cu doar câteva zile înainte de tragedie. Cei doi urmau să plece la munte, alături de soacra milionarului și de cei doi copii adolescenți ai milionarului.

„Cel mai trist şi cel mai trist moment pe care mi-l amintesc a fost când i s-au luat toate lucrurile de pe el, ceasul de la mână, cureaua, telefonul era lângă mine şi suna continuu. Telefonul meu la fel. La un moment dat a venit cineva cu un sac şi asta a fost.”, a mărturisit Mihaela Prigoană.

Silviu Prigoană a murit pe 12 noiembrie 2024, la numai 60 de ani, din cauza unui infarct. Omul de afaceri era căsătorit cu Mihaela de opt ani, după divorțul cu scandal de Adriana Bahmuțeanu.