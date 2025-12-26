Magistrații intervin, după ce Horațiu Potra ar fi fost terorizat după gratii pentru a da declarații false despre Călin Georgescu - SURSE

Magistrații intervin, după ce Horațiu Potra ar fi fost terorizat după gratii pentru a da declarații false despre Călin Georgescu (foto: Inquam Photos)
Magistrații intervin, după ce Horațiu Potra ar fi fost terorizat după gratii pentru a da declarații false despre Călin Georgescu (foto: Inquam Photos)

Conform surselor Realitatea Plus, au fost depuse toate plângerile la toate instituțiile abilitate, după dezvăluirile bombă ale avocatului lui Potra, potrivit cărora acesta ar fi fost terorizat în închisoare de Crăciun pentru a depune declarații mincinoase împotriva lui Călin Georgescu.

Sursele Realitatea Plus precizează că, în urmă cu scurt timp, au fost depuse toate plângerile necesare, dar, de asemenea, au fost sesizate mai multe instituții după acest incident foarte grav.

S-au depus plângeri către ANP, Parchet, dar și către judecătorul delegat, care a fost înștiințat cu privire la situația actuală.

În aceste momente se mai precizează, de către sursele noastre, că se efectuează verificări în acest caz pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, având în vedere și dezvăluirile care au fost făcute de către avocatul lui Horațiu Potra.

Respectiv, acesta a fost interogat timp de mai multe ore, s-au făcut presiuni asupra acestuia pentru a depune mai multe declarații mincinoase — presiuni care nu sunt îndreptate numai către Horațiu Potra și familia sa, ci și împotriva lui Călin Georgescu.