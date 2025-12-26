Sursele Realitatea Plus precizează că, în urmă cu scurt timp, au fost depuse toate plângerile necesare, dar, de asemenea, au fost sesizate mai multe instituții după acest incident foarte grav.

S-au depus plângeri către ANP, Parchet, dar și către judecătorul delegat, care a fost înștiințat cu privire la situația actuală.

În aceste momente se mai precizează, de către sursele noastre, că se efectuează verificări în acest caz pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, având în vedere și dezvăluirile care au fost făcute de către avocatul lui Horațiu Potra.

Respectiv, acesta a fost interogat timp de mai multe ore, s-au făcut presiuni asupra acestuia pentru a depune mai multe declarații mincinoase — presiuni care nu sunt îndreptate numai către Horațiu Potra și familia sa, ci și împotriva lui Călin Georgescu.