Potrivit poliției, incidentul s-a petrecut în localitatea Nimigea de Jos, unde bărbatul, în vârstă de 39 de ani, a provocat distrugeri și a lovit o fată de 14 ani. Surse judiciare susțin că agresiunea ar fi avut loc pe fondul consumului de alcool.

„Din cercetările efectuate a rezultat faptul că, la data de 25 decembrie a.c., bărbatul de 39 de ani ar fi pătruns în incinta unui imobil din Nimigea de Sus, unde ar fi agresat fizic o minoră. Ulterior, în curtea aceluiaşi imobil care aparţine unui tânăr de 21 de ani, bărbatul ar adresat ameninţări şi ar fi provocat distrugeri, cu un topor, la două autoturisme parcate”, informează, vineri, Poliţia Bistriţa-Năsăud.

În urma audierilor și a probelor strânse, vineri, 26 decembrie, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului. Acesta este cercetat pentru violare de domiciliu, lovire sau alte violențe, distrugere și amenințare.

El urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, pentru dispunerea măsurilor preventive necesare.