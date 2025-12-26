Un tânăr de 20 de ani din Tiha Bârgăului a pierdut controlul direcției într-o curbă, pe sensul Bistrița-Vatra Dornei, și a intrat pe contrasens, unde s-a ciocnit violent de un autoturism condus de o tânără de 20 de ani din Mureșenii Bârgăului.

„Victimele au fost extrase de către pompierii militari, din păcate, o victimă prezintă leziuni incompatibile cu viața. O victimă a răspuns protocolului de resuscitare, a fost intubată si transportată de către echipajul de terapie intensivă mobilă la UPU SMURD Bistrița. Din păcate, organismul celeilalte victime căreia i s-a aplicat protocolul de resuscitare nu a răspuns manevrelor aplicate, medicul fiind nevoit sa ii declare decesul la locul solicitării”, infomează ISU Bistrița.

„Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un tânăr de 20 de ani, din Tiha Bârgăului, în timp ce conducea un autoturism pe direcția de mers Bistrița- Vatra Dornei, într-o curbă a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula din sens opus și care era condus de o tânără de 20 de ani din Mureșenii Bârgăului.

Din nefericire, în urma accidentului, conducătoare auto și un pasager de 22 de ani, aflat în autoturismul condus de tânăr, au decedat, iar conducătorul auto a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii Serviciului Rutier continuă cercetările pentru stabilirea cauzei și împrejurărilor exacte în care a avut loc accidentul în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, precizează reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Impactul a fost devastator, trei persoane rămânând încarcerate în mașinile distruse. Tânăra șoferiță de 20 de ani și un pasager de 22 de ani din autoturismul intrat pe contrasens au decedat, una dintre ele fiind declarată moartă la fața locului, iar cealaltă după eșecul manevrelor de resuscitare.

Tânărul de 20 de ani care provoca accidentul a fost extras viu, resuscitat, intubat și transportat în stare gravă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, unde a intrat direct în sala de operație.

Pompierii de la Detașamentul Bistrița și Stația Prundu Bârgăului au intervenit cu două descarcerări grele, terapie intensivă mobilă SMURD și ambulanțe SAJ.