Potrivit acestuia, în jurul orei 19:00, Potra ar fi fost adus în biroul directorului de către persoane mascate, care nu s-au identificat, afirmând doar că reprezintă statul român.

El susține că Horațiu Potra a refuzat să dea declarații fără prezența unui avocat, moment în care ar fi fost amenințat.

„Vreau să vă transmit în primul rând un incident care a avut loc aseară. În jurul orei 7, domnul Potra ar fi fost adus în biroul directorului de penitenciar de niște persoane mascate, care nu s-au prezentat, care au spus că sunt reprezentanți ai României și atât, și care l-au interogat în legătură cu faptele, spunându-i că ceilalți băieți din dosar și că Călin Georgescu ar fi dat declarații împotriva lui și că ar fi necesar ca și dânsul să dea declarații legate de Călin Georgescu și de acele arme care fac obiectul dosarului.

Domnul Potra a cerut să participe un avocat la audieri, le-a transmis că nu vrea să dea niciun fel de declarații, cu atât mai puțin declarații mincinoase, că asta i s-a cerut – să dea declarații mincinoase față de Călin Georgescu și față de ceilalți din dosar, inclusiv față de acele arme care au fost găsite la percheziții, în dosarul care e acum la CAB. I s-a spus: „Domnule, nu vezi unde ești? Ce avocat? Nu ai ce să contactezi niciun avocat, nu ai cu cine să vorbești, discuți acum cu noi și o să vezi că, în situația în care nu dai declarații, o să îți faci mai mult rău. O să-l mutăm pe băiatul tău într-o celulă cu niște persoane violente, o să avem grijă ca rezidența ta aici să nu fie una plăcută.”

Deci, amenințări de ultimă speță, o inchiziție din asta specifică unor state complet lipsite de civilizație. Noi o să le facem plângere penală, o să o adresăm in rem, că nu știm cine sunt aceste persoane, dar o să se refere inclusiv la directorul de penitenciar, că înțeleg că în prezența dânsului au avut loc aceste incidente. O să facem plângere penală pentru șantaj, pentru purtare abuzivă – să ajungem în situația în care să amenințăm oamenii că, dacă nu dau declarații împotriva altora, pățesc x și y – asta mi se pare strigător la cer.

Nici nu știu ce reacție pot să am, de aceea v-am și sunat, că mi se pare că să ajungă oamenii sub lupă și să fie văzuți ce abuzuri fac este singurul remediu posibil, că dacă te apuci să faci sesizări, tot la ei ajung aceste sesizări.

În cursul zilei de azi vom depune sesizare la Administrația Națională a Penitenciarelor; în cursul zilei de mâine o să depunem o plângere penală la Parchet pentru cercetare abuzivă și pentru șantaj, și deocamdată astea vor fi demersurile.

Sperăm că lucrurile se vor liniști și că nu vor mai exista astfel de intervenții. Sperăm că persoanele care au fost de față la discuție – și aceștia, mă gândesc, polițiști, nu vreau să zic prostii – vor fi identificați și se va vedea cine au fost aceste persoane care au intrat în penitenciar și că, atunci când intră cineva, se trece într-un registru. Sper că au fost filmați și că au fost surprinși pe anumite camere, și că vom afla cine au fost aceste persoane și de ce nu s-au respectat drepturile și de ce au existat aceste amenințări.”, a declarat avocatul lui Horațiu Potra, Șerban Moga la Realitatea Plus.

Dosarul în care sunt inculpați Horațiu Potra și Călin Georgescu

Acest dosar este extrem de important, în care este implicat Călin Georgescu. Dosarul a fost deschis la începutul acestui an. Sunt inculpate în acest dosar aproximativ 20 de persoane, printre care Călin Georgescu, Horațiu Potra, Dorian Potra, fiul acestuia, dar și alte persoane apropiate din familia lui Potra. Este vorba de mai multe acuzații extrem de grave cuprinse în acest rechizitoriu chiar de către procurorul de la Parchetul General, Marius Iacob. Au fost o serie de audieri la începutul acestui an, de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Se cercetează mai multe acțiuni privind o potențială lovitură de stat. Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Dosarul a ajuns în acest moment pe masa magistraților de la CAB, în procedura de cameră preliminară. Avocații lui Călin Georgescu, cât și ceilalți apărători ai celorlalți inculpați, au depus mai multe cereri și, de asemenea, mai multe excepții pentru a se întoarce acest rechizitoriu înapoi pe masa procurorilor. De asemenea, încă se analizează aceste lucruri de către magistrații de la Curtea de Apel, urmând ca pe data de 21 ianuarie toate persoanele implicate în acest dosar să fie prezente în fața magistraților de la CAB.

Față de Călin Georgescu nu a fost dispusă, în această anchetă penală, vreo măsură preventivă, precum controlul judiciar sau alte măsuri preventive de către procurori. Aceste presiuni care sunt puse asupra lui Potra, cum spun avocații și apărătorii săi, sunt direct îndreptate și față de Călin Georgescu, care, în fiecare săptămână, este chemat la secția de poliție pentru a da cu subsemnatul.

De asemenea, nu ar fi exclus, cum spun sursele Realitatea Plus, inclusiv avocații lui Călin Georgescu și Horațiu Potra, să mai fie vorba despre un alt dosar penal care se află acum în cercetare.

În ceea ce privește acțiunile împotriva ordinii constituționale, cum spun procurorii, cea mai importantă probă din cadrul rechizitoriului pentru aceste acuzații nu există. Așadar, acuzațiile ar putea să fie nule dacă vor fi constatate de către judecători aceste excepții ridicate chiar de către avocați.