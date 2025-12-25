Situația rămâne una tensionată, după ce Nicușor Dan amână din nou prezentarea explicațiilor legate de anularea alegerilor din 2024. Deși promisese public că, în luna ianuarie, va veni cu un raport clar, rezultat în urma desecretizării ședinței CSAT, acest lucru nu s-a întâmplat. În schimb, președintele anunță acum un nou termen, mult mai îndepărtat, invocând nevoia de timp suplimentar pentru analiză.

Două-trei luni în plus pentru un raport „complex”

Potrivit declarațiilor făcute de șeful statului, documentul aflat în lucru este unul deosebit de amplu și dificil. „Este vorba despre un raport complex”, spune Nicușor Dan, explicând că materialul trebuie analizat în detaliu și parcurs prin mai multe etape procedurale. În plus, raportul ar urma să fie aprobat inclusiv în Parlament, ceea ce presupune un calendar mai lung și o serie de pași formali care nu pot fi ocoliți.

Suveraniștii au demarat demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Lider AUR: Am strâns deja 120 de semnături – VIDEO

Incertitudine prelungită pentru opinia publică

Problema majoră rămâne însă faptul că românii continuă să fie ținuți în incertitudine. La mai bine de un an de la evenimentele din noiembrie 2024, nu există încă o explicație oficială clară și nici un răspuns ferm la întrebarea esențială: cine se face responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat atunci. Lipsa unor concluzii publice alimentează suspiciunile și menține o stare de tensiune care nu pare să se disipeze.

Promisiuni și un nou orizont de așteptare

Până la apariția efectivă a documentelor, în spațiul public rămân doar promisiunile. Președintele estimează că undeva în intervalul martie-aprilie ar putea veni în fața opiniei publice cu explicațiile așteptate. Până atunci, cazul rămâne deschis, fără concluzii oficiale, iar tensiunea politică generată de anularea alegerilor din 2024 continuă să planeze asupra scenei publice.

Nicușor Dan i-a primit pe colindători la Palatul Cotroceni. Șeful statului nu a renunțat la carnețel nici când i-a aplaudat pe oaspeți - VIDEO