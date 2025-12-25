Mai mult decât atât, Mircea Dinescu a declarat că deși au trecut zeci de ani de la căderea dictaturii lui Nicolae Ceaușescu, încă nu am reușit să punem societatea la punct.

”Lumea în care am intrat după comunism e dată puțin peste cap și lumea nu mai e atât de senină cum ar fi trebuit sa fie.



Nu era lumea pregatită pentru societatea de consum, deși o admiram, n-am reusit să punem societatea la punct în 35 de ani. Sunt inechitatile sociale si puțini au reusit să se armonizeze cu capitalismul.



În România după Revolutie nu s-au îmbogățit inteligenții, ci șmecherii. Șmecherii sau sunt și câțiva rătăciți dar în rest cei descurcareți și bandiții, că despre asta e vorba, cum și carierele politice ale unora se bazeaza pe asta.

E greu să vorbești de armonie socială și de faptul că lumea sărbătoreste mai puțin. Chiar in comunism eu aveam prieteni scriitori, faceam sarmale din salam. Ăștia tineri nu știti. Nu se găsea carne. Tocam salamul cu carne cu mirodenii. Erau foarte bune până la urma dar era ridicol.

N-a fost numai un oftat, am trăit, scriam literatură, nu puteai să călătorești. Călătoream citind cărți. Acum satul romanesc e golit, forța de muncă s-a dus în occident.



