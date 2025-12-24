La fața locului s-a deplasat un echipaj al Jandarmeriei Montane, care l-a identificat pe bărbat, în vârstă de 72 de ani, și i-a acordat sprijinul necesar.

Potrivit acestuia, lucrează la o stână din zonă și s-ar fi rătăcit din cauza viscolului și a vizibilității reduse, ajungând în localitate fără să-și dea seama cum.

Bărbatul a fost preluat ulterior de echipajele de intervenție și transportat pentru evaluare medicală, urmând să primească îngrijirile de care are nevoie.

Reprezentanții Jandarmeriei au transmis că, în perioada următoare, efectivele din întreaga țară vor fi prezente pe teren pentru a sprijini persoanele aflate în dificultate din cauza condițiilor meteo severe.