Evenimentul s-a soldat cu un deces și trei răniți care au fost transportați la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Intervenție de urgență

La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de descarcerare, două ambulanțe SMURD, sprijinite de echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. Trei dintre victime au rămas blocate în autovehicule și au avut nevoie de intervenția salvatorilor pentru a fi extrase.

Una dintre persoanele încarcerate era inconștientă la sosirea echipajelor, iar cadrele medicale i-au aplicat manevre de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor de salvare, victima a fost declarată decedată la locul accidentului. Celelalte trei persoane au fost conștiente, dar prezentau diverse traumatisme, și au fost transportate de urgență la spital.

Poliția a demarat verificările pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele producerii accidentului. Autoritățile recomandă șoferilor prudență sporită, mai ales în zonele urbane aglomerate, pentru a preveni astfel de tragedii.