Funcția recomandată pentru coacerea cozonacului

Pentru acest tip de aluat, specialiștii recomandă utilizarea funcției clasice de coacere, cu încălzire simultană sus-jos, fără activarea ventilatorului. Această opțiune asigură o distribuție constantă a căldurii și permite aluatului să se dezvolte lent, fără a se usca la suprafață.

Folosirea ventilației poate accelera rumenirea exteriorului, ceea ce duce adesea la arderea părții superioare înainte ca interiorul să fie complet copt. Temperatura ideală se situează, în general, între 160 și 170 de grade Celsius. Depășirea acestui interval favorizează formarea rapidă a unei cruste dure, care blochează creșterea cozonacului.

La fel de importantă este preîncălzirea cuptorului. Introducerea tăvii într-un cuptor rece poate afecta textura finală și poate duce la o coacere inegală.

Greșelile care duc la arderea cozonacului

Un motiv frecvent pentru arderea părții superioare este amplasarea tăvii prea aproape de rezistența de sus. Poziția ideală este pe nivelul inferior sau median al cuptorului, unde căldura ajunge mai uniform.

De asemenea, tăvile de culoare închisă absorb mai multă căldură și pot intensifica rumenirea. Deschiderea repetată a ușii cuptorului în timpul coacerii afectează stabilitatea temperaturii și poate provoca prăbușirea aluatului sau o coacere neuniformă. În primele 20–25 de minute, cuptorul ar trebui lăsat complet închis.

Dacă suprafața cozonacului se colorează prea rapid, acesta poate fi protejat cu un strat lejer de hârtie de copt sau folie de aluminiu.

Sfaturi simple pentru un rezultat reușit

Cantitatea de aluat din tavă joacă un rol important. O tavă prea plină prelungește timpul de coacere și crește riscul ca exteriorul să se ardă. Ideal este ca forma să fie umplută până la jumătate sau cel mult două treimi.

Testul clasic cu scobitoarea rămâne cea mai sigură metodă de verificare: dacă aceasta iese curată din mijlocul cozonacului, desertul este gata. După scoaterea din cuptor, cozonacul trebuie scos din tavă și lăsat să se răcească pe un grătar, pentru a preveni formarea condensului și înmuierea crustei.

Respectarea acestor recomandări transformă coacerea cozonacului într-un proces sigur și previzibil, cu rezultate delicioase de fiecare dată.