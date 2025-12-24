În SUA, statisticile arată un risc crescut în această perioadă, din cauza combinației dintre frig, excese alimentare și stres.

Vremea rece îngustează vasele de sânge, crescând tensiunea arterială și efortul inimii, explică dr. Joseph Daibes. Consumul excesiv de alimente sărate, grase, dulci și alcool pune presiune suplimentară pe sistem, după cum subliniază dr. Cheng-Han Chen. Stresul financiar, emoțional sau singurătatea agravează situația, conform dr. Doris Chan.

Mulți confundă semnele cu indigestia: presiune în piept, durere în maxilar, gât, braț sau spate, dificultăți de respirație, greață, vărsături sau leșin. Întârzierea tratamentului crește riscurile, iar oamenii amână adesea vizita la medic pentru a nu strica sărbătorile. Spitalele sunt suprasolicitate în această perioadă.

Mâncați cu moderație, alternând cu fructe și legume, și limitați alcoolul. Faceți cel puțin 150 de minute de activitate fizică săptămânal, cum ar fi plimbări în familie, și gestionați stresul prin meditație sau discuții. Nu uitați medicamentele și reacționați imediat la simptome anormale, conform Prevention.