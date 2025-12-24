De la ce a pornit focul?

Explozia inițială a avut loc marți, la ora locală 14:19 (21:19, ora României), provocând surpări parțiale și blocarea mai multor persoane la parterul clădirii. Pompierii sosiți la fața locului au evacuat rapid rezidenții, însă câteva minute mai târziu s-a produs o a doua explozie, care a declanșat un incendiu semnificativ.

Kevin Dippolito, șeful pompierilor din cantonul Bristol, a precizat că echipele de intervenție au reușit să controleze flăcările, dar operațiunile de salvare continuaut pentru a se asigura că toți rezidenții au fost evacuați în siguranță.

Victime și persoane dispărute

Potrivit autorităților, aproximativ 15 rezidenți au fost preluați și transportați în siguranță, în timp ce alte persoane sunt încă căutate. Unele dintre acestea ar fi putut părăsi clădirea împreună cu membri ai familiei, dar starea exactă a tuturor ocupanților rămâne necunoscută.

Guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro, a declarat într-o conferință de presă că „în acest stadiu deplângem cel puțin două decese” și că „un număr de persoane este dat dispărut”, subliniind că autoritățile fac tot posibilul pentru localizarea tuturor rezidenților.

Echipele de urgență continuă să inspecteze clădirea pentru a elimina orice risc suplimentar și pentru a asigura evacuarea completă a tuturor celor aflați în azil. Autoritățile nu au oferit deocamdată informații despre cauza exactă a exploziei, însă la sosirea pompierilor se simțea un miros puternic de gaze naturale.