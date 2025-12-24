Evenimentul s-a produs în apropierea localității Teano, în regiunea Campania, marți seară.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, coliziunea s-a produs între două camioane, pe un sector al autostrăzii aflat între două spații de servicii. La scurt timp după impact, autoritățile au decis evacuarea preventivă a zonelor de odihnă din apropiere, din cauza riscului ridicat.

BREAKING: Massive explosion on a highway after a fuel tanker erupted — Teano, Caserta, Italy. pic.twitter.com/q3h9vsCAdG — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 23, 2025

Cisterna a explodat în timpul intervenției echipelor de salvare

Explozia camionului încărcat cu GPL s-a produs în timpul operațiunilor de intervenție, avariind carosabilul și provocând un incendiu de proporții. Din fericire, autoritățile au confirmat că nu au existat victime, nici șoferii implicați și nici alte persoane nefiind rănite.

Momentul exploziei a fost surprins de pompieri și de martori aflați în zonă. Imaginile, distribuite ulterior pe rețelele de socializare, arată violența deflagrației și amploarea flăcărilor. Echipele de intervenție au reușit să controleze incendiul și să elimine orice pericol suplimentar.

Teano (CE), Dopo un tamponamento tra mezzi pesanti lungo autostrada #A1, #incendio a una cisterna di GPL: i #vigilidelfuoco hanno evacuato l’area, compresi due autogrill, successivamente l’esplosione. In corso messa in sicurezza e bonifica area [#23dicembre 20:30] pic.twitter.com/lKevKsNHbH — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 23, 2025

Trafic blocat și intervenție de amploare pe timpul nopții

Din cauza pagubelor provocate de explozie, circulația pe autostradă a fost complet oprită pe sectorul afectat. Autoritățile italiene au mobilizat aproximativ 50 de muncitori care au lucrat pe parcursul nopții pentru a repara infrastructura rutieră și a reda drumul traficului.

Autostrade per l’Italia a anunțat că miercuri dimineață, puțin după ora 5:00 (ora locală), trei benzi de circulație au fost redeschise pe tronsonul dintre Capua și Caianello, pe sensul de mers către Napoli.

Deși circulația a fost reluată, cele două spații de odihnă din apropierea locului accidentului au rămas închise temporar, ca măsură de siguranță. Autoritățile continuă evaluările pentru a se asigura că nu există riscuri suplimentare pentru participanții la trafic.