Versurile ironizează parcursul politic al premierului, de la Oradea la București, subliniind reducerile de personal, creșterea TVA și înghețarea pensiilor.
Colindul a devenit viral în contextul sărbătorilor, reflectând criticile la adresa stilului său de conducere.
Textul colindului pentru Bolojan
„A plecat mai an
Badea Bolojan
Tocmai la Bucale
Și-a ajuns rapid
Mahăr la partid,
Că bieții penelei
Erau vai de ei.
Iute l-au votat
Și șef la Senat,
De-au rămas aici
Mulți fără servici.
Cum a fost cuminte,
L-au uns președinte.
Fostul, KWI,
A plecat la schi.
Mult însă n-a stat,
Că a fost chemat
La Guvern, ca șef,
Că este deștept.
Plus că-i cumpătat
Și pus pe tăiat.
Meșter la tăiat,
Dar și la taxat!
TVA crescut,
Tare ne-a durut,
Inflația mare -
Gol în buzunare.
Dar nu se oprea,
Se-ncăpățâna
Să scape, în sfârșit,
De-acel deficit.
Ce-l mâna în luptă?
Dobânda scăzută!
Toți cei magistrați
Au fost scuturați
De pensii speciale
Și i-au dat la gioale.
Pensii înghețate,
Salarii tăiate,
Datorită ție,
Măi, dragă Ilie!
Colegii, plini de ură,
Vai, cum îl înjură!
Însă nea Ilie
La răbdat se știe.
Orice ar fi, oricum,
Merge pe-al lui drum,
Unul lung, dar lin:
București-Birtin.
A văzut de toate,
Știe: nu se poate
Să stârpești hoția,
C-asta-i România.
Ce mai poți să zici?
Țară de mitici...”, conform ebihoreanul.ro.
Guvernul a adoptat pe 23 decembrie Ordonanța de Urgență „trenuleț”, care include reduceri bugetare esențiale pentru stabilitatea financiară până la bugetul pe 2026.
Premierul Bolojan susține că datele indică scăderi ale cheltuielilor și deficit redus, cu accent pe eficientizare. Măsurile vizează pensii speciale, salarii bugetare și restructurări administrative.
Ca primar al Oradei (2008-2020), Bolojan a redus personalul administrației locale cu circa 30%, de la 1.000 la 700 de angajați, eliminând posturi ineficiente.
La Consiliul Județean Bihor, din 2020, tăierile au ajuns la 40%, jumătate din angajați fiind concediați. Abordarea s-a repetat ca președinte al Senatului, promovând un aparat administrativ suplu.