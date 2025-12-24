Versurile ironizează parcursul politic al premierului, de la Oradea la București, subliniind reducerile de personal, creșterea TVA și înghețarea pensiilor.

Colindul a devenit viral în contextul sărbătorilor, reflectând criticile la adresa stilului său de conducere.

Textul colindului pentru Bolojan

„A plecat mai an

Badea Bolojan

Tocmai la Bucale

Și-a ajuns rapid

Mahăr la partid,

Că bieții penelei

Erau vai de ei.

Iute l-au votat

Și șef la Senat,

De-au rămas aici

Mulți fără servici.

Cum a fost cuminte,

L-au uns președinte.

Fostul, KWI,

A plecat la schi.

Mult însă n-a stat,

Că a fost chemat

La Guvern, ca șef,

Că este deștept.

Plus că-i cumpătat

Și pus pe tăiat.

Meșter la tăiat,

Dar și la taxat!

TVA crescut,

Tare ne-a durut,

Inflația mare -

Gol în buzunare.

Dar nu se oprea,

Se-ncăpățâna

Să scape, în sfârșit,

De-acel deficit.

Ce-l mâna în luptă?

Dobânda scăzută!

Toți cei magistrați

Au fost scuturați

De pensii speciale

Și i-au dat la gioale.

Pensii înghețate,

Salarii tăiate,

Datorită ție,

Măi, dragă Ilie!

Colegii, plini de ură,

Vai, cum îl înjură!

Însă nea Ilie

La răbdat se știe.

Orice ar fi, oricum,

Merge pe-al lui drum,

Unul lung, dar lin:

București-Birtin.

A văzut de toate,

Știe: nu se poate

Să stârpești hoția,

C-asta-i România.

Ce mai poți să zici?

Țară de mitici...”, conform ebihoreanul.ro.

Guvernul a adoptat pe 23 decembrie Ordonanța de Urgență „trenuleț”, care include reduceri bugetare esențiale pentru stabilitatea financiară până la bugetul pe 2026.

Premierul Bolojan susține că datele indică scăderi ale cheltuielilor și deficit redus, cu accent pe eficientizare. Măsurile vizează pensii speciale, salarii bugetare și restructurări administrative.

Ca primar al Oradei (2008-2020), Bolojan a redus personalul administrației locale cu circa 30%, de la 1.000 la 700 de angajați, eliminând posturi ineficiente.

La Consiliul Județean Bihor, din 2020, tăierile au ajuns la 40%, jumătate din angajați fiind concediați. Abordarea s-a repetat ca președinte al Senatului, promovând un aparat administrativ suplu.