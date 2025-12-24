Perchezițiile au avut loc la șase locații din Arad, inclusiv la sediile și punctele de lucru ale unei societăți comerciale, precum și la domiciliile a două persoane.

Ancheta este coordonată de polițiștii IPJ Arad împreună cu procurori, vizând suspiciuni de depozitare și vânzare fără drept a articolelor pirotehnice.

Au fost ridicate peste 122.700 de articole pirotehnice, cu o greutate totală de aproximativ 10,5 tone, din categoriile P1, T1, F2, F3 și F4, toate deținute fără drept.

Valoarea de piață a produselor pirotehnice confiscate a fost estimată de anchetatori la circa 2.500.000 de lei.

În timpul perchezițiilor au fost descoperite și 8.640 de țigarete netimbrate, despre care există indicii că provin din contrabandă.

Un bărbat de 54 de ani a fost reținut și este cercetat pentru deținerea și comercializarea fără drept de materiale pirotehnice, anchetatorii analizând și extinderea urmăririi penale pentru alte fapte.