Peste 10 tone de petarde și artificii ilegale ridicate de către polițiști în urma unor percheziții. Un bărbat a fost reținut (foto: arhivă)

Peste 10 tone de materiale pirotehnice au fost confiscate de polițiștii din Arad în urma a șase percheziții făcute miercuri la adrese din municipiu, într-un dosar privind comerțul ilegal cu astfel de produse.

Perchezițiile au avut loc la șase locații din Arad, inclusiv la sediile și punctele de lucru ale unei societăți comerciale, precum și la domiciliile a două persoane.

Ancheta este coordonată de polițiștii IPJ Arad împreună cu procurori, vizând suspiciuni de depozitare și vânzare fără drept a articolelor pirotehnice.

Au fost ridicate peste 122.700 de articole pirotehnice, cu o greutate totală de aproximativ 10,5 tone, din categoriile P1, T1, F2, F3 și F4, toate deținute fără drept.

Valoarea de piață a produselor pirotehnice confiscate a fost estimată de anchetatori la circa 2.500.000 de lei.

În timpul perchezițiilor au fost descoperite și 8.640 de țigarete netimbrate, despre care există indicii că provin din contrabandă.

Un bărbat de 54 de ani a fost reținut și este cercetat pentru deținerea și comercializarea fără drept de materiale pirotehnice, anchetatorii analizând și extinderea urmăririi penale pentru alte fapte.