Ministrul apărării, Theo Francken, a livrat marți sistemul PIORUN la cazarma Hevaerlee din Leuven, în centrul Belgiei. Sistemul este o armă cu țeavă lungă, cu lansare de pe umăr, concepută pentru a neutraliza de la sol drone mari, elicoptere și aeronave care zboară cu o viteză mică.





"Dronele transformă câmpul de luptă. În urma incidentelor cu drone de luna trecută, guvernul a decis să accelereze investițiile în capacități de combatere a dronelor", a declarat Francken într-o postare pe rețeaua de socializare X, adăugând că "detectarea, identificarea și neutralizarea nu sunt un lux, ci o necesitate".

Acest echipament a fost fabricat și achiziționat în Polonia, include un kit de răspuns rapid pentru aceste dispozitive și va fi disponibil la fiecare bază militară belgiană începând din ianuarie, scrie Agerpres.





În ultimele luni, incidente cu drone au fost înregistrate la diverse situri de infrastructură belgiene, inclusiv pe aeroporturile Bruxelles-Zaventem, Anvers, Ostende și Liege, ceea ce a dus la închiderea temporară a acestora și la anularea a zeci de zboruri. Incidente au avut loc și în vecinătatea centralei nucleare Doel (în nordul țării) și la bazele militare Elsenborn, lângă granița Belgiei cu Germania, și la Marche-en-Famenne (în sudul țării).



Serviciile de informații belgiene consideră că un actor statal, probabil Rusia, este responsabil pentru aceste acțiuni.



Anul trecut, 30.000 de incidente cu drone au fost înregistrate în Belgia, dar aeronavele au fost nevoite să își schimbe rutele doar în două rânduri.

