Incidentul a avut loc pe strada Elețkaia din sudul Moscovei, în apropierea locului unde un general rus a fost ucis săptămâna aceasta în același mod, relatează AFP.



"Doi ofițeri de la poliția rutieră au observat o persoană suspectă lângă o mașină de poliție. Când s-au apropiat pentru a-l reține, un dispozitiv exploziv a fost detonat. În urma rănilor suferite, cei doi ofițeri de poliție, precum și civilul care îi însoțea, au murit", a relatat Comitetul de Investigații Rus (IRC) pe Telegram.



IRC nu a dezvăluit identitatea celei de-a treia persoane ucise, remarcă Reuters. Canale de știri neoficiale rusești de pe Telegram au informat că atentatorul se numără printre cei uciși, el detonând bomba în momentul în care a fost abordat de ofițeri. Reuters nu a putut confirma independent aceste detalii.



Potrivit autorităților ruse, incidentul a avut loc miercuri dimineața devreme într-un cartier din sudul Moscovei.



Direcția principală de investigații din IRC a deschis dosare penale pentru atacul asupra unui ofițer de aplicare a legii și trafic ilegal de explozibili.

Anchetatorii și experții criminaliști examinează în prezent locul faptei, inclusiv analize genetice, criminalistice și ale explozibililor, pentru a determina mecanismul de acțiune al bombei.



"Șeful IRC le-a cerut experților criminaliști din departamentul central să se alăture anchetei pentru a identifica cât mai repede posibil persoanele implicate în această crimă, precum și toate circumstanțele", a declarat Comitetul, sugerând un posibil atentat sinucigaș.



Potrivit canalului Telegram 112, ofițerii uciși erau doi locotenenți, în vârstă de 24 și 25 de ani, care lucrau în serviciile de securitate de puțin peste doi ani.



Luni, șeful operațiunilor Statului Major General rus, Fanil Sarvarov, a fost ucis într-un atac cu mașină-capcană în același cartier din sudul Moscovei, potrivit IRC, care l-a atribuit într-o primă instanță serviciilor secrete ucrainene, scrie Agerpres.



Nu a existat niciun comentariu oficial din partea Ucrainei pe acest subiect, scrie Reuters.



Mirotvoreț, un site web ucrainean neoficial care oferă o bază de date cu persoane descrise drept criminali de război sau trădători, și-a actualizat articolul despre Sarvarov, menționând că generalul în vârstă de 56 de ani a fost "lichidat".



De la începutul invaziei ruse asupra Ucrainei, în februarie 2022, mai mulți generali ruși, oficiali locali și personalități publice care susțineau ofensiva au murit în explozii în Rusia sau în partea ocupată a Ucrainei. Kievul a revendicat uneori responsabilitatea pentru aceste atacuri, potrivit AFP.

