"Mingea este acum în terenul Rusiei", a fost mesajul transmis de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski când a prezentat rezultatul săptămânilor de negocieri cu partea americană pentru un „proiect de acord” acceptabil pentru Kiev, menit să pună capăt invaziei lansate de Moscova acum aproape patru ani, scrie Le Monde.

Imediat după ce a fost informat de cei doi emisari ai săi, întorși din Miami după un weekend de discuții cu negociatorii lui Donald Trump, Zelenski a prezentat, într-o conferință de presă, o versiune redusă la 20 de puncte a unui acord‑cadru de pace între Ucraina, Europa, Statele Unite și Rusia.

Liderul de la Kiev a spus că așteaptă, prin intermediul Statelor Unite, un răspuns din partea Moscovei în cursul zilei de miercuri.