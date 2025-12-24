Zelenski dezvăluie ultima versiune a planului american și își prezintă condițiile pentru o zonă demilitarizate în Donbas

Emisarii lui Trump au rol de mediatori ]ntre Kiev și Moscova
Președintele ucrainean a prezentat proiectul unui acord‑cadru de pace în 20 de puncte, negociat cu Washingtonul pentru a pune capăt războiului. Volodimir Zelenski deschide posibilitatea creării unei zone demilitarizate, supravegheate de „forțe internaționale”, în partea din Donbas controlată de Kiev, condiționând retragerea trupelor ucrainene de retragerea armatei ruse.

"Mingea este acum în terenul Rusiei", a fost mesajul transmis de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski când a prezentat rezultatul săptămânilor de negocieri cu partea americană pentru un „proiect de acord” acceptabil pentru Kiev, menit să pună capăt invaziei lansate de Moscova acum aproape patru ani, scrie Le Monde.

Imediat după ce a fost informat de cei doi emisari ai săi, întorși din Miami după un weekend de discuții cu negociatorii lui Donald Trump, Zelenski a prezentat, într-o conferință de presă, o versiune redusă la 20 de puncte a unui acord‑cadru de pace între Ucraina, Europa, Statele Unite și Rusia.

Liderul de la Kiev a spus că așteaptă, prin intermediul Statelor Unite, un răspuns din partea Moscovei în cursul zilei de miercuri.