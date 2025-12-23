O altă rundă ale acestui dialog este prevăzută pentru începutul primăverii anului viitor, a adăugat Riabkov.



Cele două țări discută despre modalitățile de soluționare a unei serii de dispute ce au afectat activitățile ambasadei SUA la Moscova și ale ambasadei Rusiei la Washington.



Discuțiile sunt separate de negocierile Rusia-SUA referitoare la războiul din Ucraina.



Pe de altă parte, Serghei Riabkov a transmis îngrijorările Moscovei în legătură cu acțiunile SUA față de Venezuela.



Măsurile americane referitoare la Venezuela, dispuse de președintele SUA Donald Trump, includ creșterea prezenței militare americane în regiune și efectuarea a cel puțin 20 de lovituri asupra unor nave despre care se presupune că transportau droguri.

