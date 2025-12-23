Tuica, beneficii pentru sănătate

Țuica românească poate fi considerată un adevărat medicament. Cercetătorii americani au fost uimiți să constate că această băutura alcoolică face minuni pentru organism. Cu o singură condiție: să fie consumată moderat.

Biochimiștii străini au realizat un studiu de cercetare, conform căruia o enzimă conținută în țuică este de mare ajutor în tratarea problemelor digestive și a celor cardiace. De altfel, consumul de țuică este recomandat, cu moderație, înainte de masă, pentru a ajuta digestia.

Specialiștii spun că această băutură alcoolică, dacă este consumată în doze mici, are efecte uimitoare pentru sănătate. Consumul de țuică poate proteja inima si poate trata anumite probleme ale stomacului si ale bilei.

De altfel, în tradiția românească, țuica este comparată cu un medicament, iar consumul moderat, cel mult 30 de ml pe zi, este recomandat pentru ameliorarea problemelor cu inima sau cele digestive.

De asemenea, conform cercetătorilor, anumite enzime pe care le conține această băutură ajută la reducerea depunerilor de colesterol pe artere și are un rol în prevenirea aterosclerozei şi a infarctului miocardic.

Afectează nivelul de glucoză din sânge

Specialiștii atrag atenția că un consum de ţuică poate afecta nivelul de glucoză din sânge.

Astfel, pacienții care au niveluri scăzute de glucoză în sânge ar trebui să evite băuturile alcoolice, mai ales țuica. Cei care suferă de diabet trebuie să respecte anumite reguli atunci când doresc să consume alcool: femeile nu trebuie să consume mai mult de o băutură alcoolică pe zi, iar bărbații două. Este important să nu bei alcool pe stomacul gol sau atunci când zahărul din sânge este scăzut. De asemenea, nu este recomandat să bei alcool atunci când iei masa.

Este nerecomandat consumul de ţuică celor care suferă de ulcer, hepatită, persoanelor sedentare, anemice, care muncesc în frig şi femeilor gravide. Ţuica fiartă se bea în cantităţi mici (20 – 150 ml), scrie adevarul.ro.

Pălinca fiartă regenerează ficatul

Pălinca este de folos în cazul multor afecțiuni, dacă este consumată cu precauție.

Pălinca fiartă ajuta la prevenirea arterosclerozei și a infarctului miocardic, fiind recomandată și în cazul anemiilor, în cantități de maximum 30ml/zi. Pe lângă faptul că ajută la tratarea răcelilor, băutura ajută ficatul si bila, pentru ca are o serie de vitamine (vitamina A si vitamina C, vitamina B si vitamina D) care nu se degradează prin încălzire și care au o acțiune de regenerare asupra ficatului, susțin specialiștii.

De asemenea, pălinca crește viteza de producere a hemoglobinei și a hematiilor și are un conținut bogat de fier.

Pe langa efectele de ameliorare pe care le are asupra simptomelor de gripa si raceala, tuica fiarta cu piper scade riscul pneumoniei, iar vaporii calzi de alcool ajuta la dilatarea vaselor capilare si la oxigenarea sangelui.

Un alt efect pe care-l are tuica fiarta e acela ca "taie grasimile". Nu e doar o vorba din popor, dar si o concluzie la care au ajuns biochimistii, descoperind ca in tuica de prune se gaseste o enzima care are proprietatea de a curata depunerile de colesterol de pe artere.

Alte cercetari au ajuns la concluzia ca in extractele distilate de pruna exista mai multe tipuri de substante care accelereaza procesul de producere a celulelor rosii. Totodata, datorita fierului pe care il contine, tuica ar combate si anemia.

Tot in caz de raceala, tuica mai poate fi folosita si pe post de solutie pentru frectie. Prin acest proces, corpul incepe sa transpire abundent si sa elimine prin piele toxinele.

In mod surprinzator, tuica fiarta ajuta ficatul si bila, pentru ca are o serie de vitamine (vitamina A si vitamina C, vitamina B si vitamina D) care nu se degradeaza prin incalzire si care au o actiune benefica, de regenerare, asupra ficatului.

ATENTIE! Toate efectele benefice pe care le are tuica fiarta sunt valabile doar atunci cand consumul este moderat. Atunci cand se exagereaza, efectele pot fi chiar inverse.

Cum se prepara tuica fiarta pentru combaterea racelii:

Ingrediente:

- 150 ml tuica;

- 6-7 boabe de piper negru;

- 3-4 cuisoare;

- o lingurita de miere / zahar.

Mod de preparare:

Se toarna tuica intr-un ibric si se condimenteaza cu boabe de piper negru si cuisoare.

Se lasa la fiert la foc mic si se adauga o lingurita de miere de albine / zahar. Se amesteca pana se dizolva complet.

Tuica se ia de pe foc de indata ce incepe sa dea in colocot.

Se mai poate adauga: mar, lamaie, scortisoara, dupa gust.