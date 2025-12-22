Tort Raphaello. Un desert simplu de preparat, ideal pentru mesele festive

Blatul alb cu migdale:

6 ouă

180 g zahăr

160 g făină

60 g fulgi de cocos

30 g migdale măcinate fin

1 linguriță vanilie

1 praf de sare.

Sirop:

200 ml lapte

2 lingurițe esență de migdale.

Crema Raffaello:

500 g mascarpone

350 ml frișcă lichidă

120 g zahăr pudră

120 g fulgi de cocos

80 g ciocolată albă

1 linguriță vanilie

1 praf de sare.

Decor:

fulgi de cocos

bomboane Raffaello

fulgi de migdale.

Mod de preparare

Vei începe cu prepararea blatului de tort care este un blat simplu de pandișpan. În timp ce acesta se coace poți prepara siropul și crema.

Cum prepari blatul pentru tort Raffaello

Mixează ouăle cu zahărul până când obții o cremă deschisă la culoare și foarte aerată. Adaugă vanilia. Încorporează făina cernută, sarea, fulgii de cocos și migdalele măcinate, amestecând ușor ca să nu scoți aerul din compoziție. Toarnă blatul de tort în forma de copt și coace până blatul devine ferm și elastic la atingere. Lasă-l să se răcească complet, apoi taie-l în trei foi egale.

Pentru sirop încălzește laptele și adaugă esența de migdale, apoi lasă siropul să se răcească.

Pentru cremă bate frișca până când devine fermă. Amestecă brânza mascarpone cu zahărul pudră și vanilia, apoi adaugă frișca bătută. Încorporează fulgii de cocos și, dacă dorești, ciocolata albă topită și răcită. Amestecă până când crema devine omogenă și catifelată.

Îmbibă fiecare foaie de blat cu sirop. Întinde crema între cele trei straturi și păstrează suficientă cremă pentru a acoperi tortul pe exterior. Nivelează bine și presară fulgi de cocos pe toată suprafața. Decorează cu bomboane Raffaello și migdale întregi.

Acest tort are și avantajul că devine și mai bun după câteva ore de odihnă la frigider. În acest timp aromele se combină, iar straturile se stabilizează. Se feliază impecabil și rămâne compact, lucios și elegant. Este genul de tort pe care îl poți personaliza ușor, adăugând în interior câteva bucăți de Raffaello, câteva migdale întregi sau un strop de lichior de cocos. Însă în forma sa clasică rămâne unul dintre cele mai îndrăgite deserturi moderne.