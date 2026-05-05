Mircea Abrudean, după demiterea lui Ilie Bolojan: ”Cine dărâmă un guvern trebuie să vină cu soluții, nu cu haos”

Sursă: Realitatea.Net

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis marți, după demiterea lui Ilie Bolojan că ”cine dărâmă un guvern trebuie să vină cu soluții, nu cu haos”.

Potrivit liberalului, ”căderea Guvernului este rezultatul unei alianțe toxice care pune în pericol stabilitatea economică”.

”Din păcate, românii plătesc deja costul acestei iresponsabilități: cursul euro a depășit praguri istorice, iar instabilitatea se vede direct în rate, prețuri și economii”, a scris Mircea Abrudean pe pagina sa de Facebook.

Mai mult, președintele Senatului a subliniat că ”cine dărâmă un guvern trebuie să vină cu soluții, nu cu haos”.

”Responsabilitatea pentru consecințele economice și sociale aparține integral celor care au votat această moțiune”, a conchis Mircea Abrudean.