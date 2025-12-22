Este vorba despre o tulpină de gripă de tip A, extrem de contagioasă și asociată cu un risc crescut de complicații, în special în rândul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice. Această variantă agresivă a dus deja, în mai multe țări din Occident, la închiderea temporară a unor secții medicale și la suprasolicitarea unităților de primiri urgențe.

În România, autoritățile sanitare au confirmat peste 5.000 de cazuri de gripă până în prezent, un număr dublu față de raportările din săptămâna precedentă. Medicii semnalează o creștere constantă a prezentărilor la camerele de gardă, atât din cauza formelor severe de boală, cât și a complicațiilor respiratorii.

Specialiștii atrag atenția că această variantă de gripă A este mult mai contagioasă decât cele întâlnite în sezoanele anterioare și poate evolua rapid spre pneumonie, insuficiență respiratorie sau agravarea afecțiunilor preexistente.

România nu este singura țară afectată. Situații similare au fost raportate în mai multe state europene, inclusiv în Marea Britanie, unde valul de îmbolnăviri a dus la o adevărată criză sanitară. Spitalele se confruntă cu lipsa paturilor disponibile, iar personalul medical este suprasolicitat.

Medicii avertizează că intensitatea sezonului gripal va fi ridicată și în următoarele săptămâni, mai ales în contextul aglomerației specifice sărbătorilor. Vaccinarea antigripală rămâne cea mai eficientă metodă de prevenție, alături de respectarea regulilor de igienă, precum spălatul frecvent pe mâini, purtarea măștii în spații aglomerate și aerisirea încăperilor.

De asemenea, specialiștii recomandă autoizolarea la apariția simptomelor precum febra, tusea, durerile musculare sau starea accentuată de oboseală. Tratamentul antiviral poate fi eficient dacă este administrat corect și la timp, însă doar la recomandarea medicului.

În prag de sărbători, autoritățile fac apel la responsabilitate, pentru a limita răspândirea virusului și a reduce presiunea asupra sistemului sanitar.