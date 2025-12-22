Indiferent de tipul urgenței, fie că este o fractură, o sângerare care nu se mai oprește, leziuni la cap sau coloană, probleme respiratorii ori semne care pot indica un AVC sau infarct miocardic, toate își pot găsi rezolvarea, cu salvarea vieții pacientului, atunci când acesta primește în timp util îngrijiri medicale specializate.

Este foarte important de știut că în cazul unei urgențe medicale sau a unei urgențe chirurgicale, la Spitalul Clinic SANADOR funcționează singurul Compartiment de Primiri Urgențe din sistemul medical privat din București, în care sunt acordate îngrijiri medicale de urgență 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Serviciile de urgență se prestează contra cost.

Spitalul Clinic SANADOR funcționează cu 26 de linii de gardă, printre care linii de medicină de urgență, anestezie și terapie intensivă, chirurgie generală, chirurgie cardiovasculară, cardiologie, cardiologie intervențională, neurologie, neurochirurgie, pediatrie, neonatologie, urologie, gastroeneterologie și obstetrică-ginecologie. O echipă formată din medici urgentiști cu vastă experiență clinică și asistenți specializați în urgențe medicale asigură cele mai bune îngrijiri, cu ajutorul unor echipamente de înaltă performanță. Pentru un diagnostic corect și rapid, pacienții au acces la investigații imagistice avansate, precum RMN 3 Tesla și CT 128 slice, și beneficiază de analize prin protocolul point-of-care, dar și de alte investigații care se efectuează la patul bolnavului.

Compartimentul de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic SANADOR dispune de un dispecerat propriu, care funcționează nonstop și care poate fi apelat la 021.9699, număr cu tarif normal, precum și de o flotă proprie de ambulanțe. Fiecare ambulanță este dotată cu defibrilator, monitor, electrocardiograf, pulsoximetru, glucometru, ventilator mecanic, aspirator portabil și fix, injectomat și toate celelalte echipamente medicale prevăzute de regulamentele în vigoare la nivel național. Astfel, pacienții beneficiază de cele mai bune îngrijiri prespitalicești de urgență și de transport specializat la spital.