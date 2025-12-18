Cum este tratată modern hernia inghinală

Dr. Răzvan Stavri, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR
Chirurgia minim invazivă a înlocuit, în cea mai mare parte, chirurgia clasică în tratamentul herniei inghinale. Spre deosebire de intervențiile deschise, chirurgia laparoscopică pentru hernie inghinală aduce pacienților multiple avantaje, de la incizii de mici dimensiuni și risc de complicații redus, până la recuperare rapidă și spitalizare de scurtă durată.

Foarte important, chirurgia laparoscopică are un avantaj major în ceea ce privește herniile inghinale bilaterale. În astfel de cazuri, ambele hernii sunt rezolvate în același timp operator, fără a mai fi nevoie ca pacienții să fie supuși unor intervenții seriate, ca în chirurgia clasică.

Aflați mai mult despre tratamentul modern al herniei inghinale, ce implică acesta, când este indicat și care sunt avantajele, de la Dr. Răzvan Stavri, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR.

