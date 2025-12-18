Foarte important, chirurgia laparoscopică are un avantaj major în ceea ce privește herniile inghinale bilaterale. În astfel de cazuri, ambele hernii sunt rezolvate în același timp operator, fără a mai fi nevoie ca pacienții să fie supuși unor intervenții seriate, ca în chirurgia clasică.

Aflați mai mult despre tratamentul modern al herniei inghinale, ce implică acesta, când este indicat și care sunt avantajele, de la Dr. Răzvan Stavri, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR.

